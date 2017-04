Retour sur la visite de M. Sellal à Oran : Front uni

Cohésion nationale, une vérité indéniable qui se confirme sur le terrain, dans le cadre des visites de travail et d’inspection du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, dans différentes wilayas. La dernière en date, effectuée mercredi dernier à Oran et s’inscrivant dans le sillage du suivi et de la mise en œuvre du programme du Président de la République, est surtout la confirmation d’une consolidation du front uni autour de l’objectif de servir le pays. Ce n’est pas là un simple «slogan», encore moins une vue de l’esprit. Bien au contraire, s’imprégner de la composante de la délégation qui a accompagné M. Sellal à El-Bahia, il devient évident d’affirmer que l’action engagée par le gouvernement est assurément au centre d’un consensus auquel adhèrent structure syndicale, organisations patronales et associations des plus entreprenantes au sein de la société civile. En effet, en plus d’une forte délégation gouvernementale réunissant près d’une dizaine de ministres, figuraient en outre parmi la délégation conduite par M. Sellal à Oran, le SG de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi-Saïd, le président du FCE, M. Ali Haddad, et ses proches collaborateurs au sein de cette organisation patronale où l’on compte de véritables capitaines d’industrie, ainsi que des acteurs de la société civile, à l’exemple de Mme Nouria Hafsi, de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA). D’autres organisations de la société civile se sont également manifestées et pris la parole, lors de la rencontre qu’avait présidée M. Abdelmalek Sellal à la salle des conférences Abdelhamid-Benbadis, au chef-lieu de la wilaya d’Oran, et par laquelle le Premier ministre avait clôturé sa visite dans la capitale de l’Ouest. Une rencontre où beaucoup d’intervenants parmi l’assistance ont mis l’accent par ailleurs sur la réceptivité de mieux en mieux affirmée de la part des autorités publiques vis-à-vis des préoccupations des citoyens, mais aussi leur disponibilité quant à assurer une prise en charge idoine de leurs doléances. À titre illustratif, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelmadjid Tebboune, a été même félicité par un entrepreneur oranais, que le même représentant du gouvernement a reçu dans son bureau, puis intervenu pour résoudre les contraintes d’un projet d’utilité publique. Idem pour le wali d’Oran, M. Abdelghani Zaâlane, dont l’impression auprès de la population oranaise est très positive, comme l’on démontré plusieurs intervenants, lors de la même rencontre de M. Sellal avec les autorités locales et la société civile. Il reste que ce qui a le plus marqué cette rencontre, c’est surtout ce vibrant hommage maintes fois exprimé par l’assistance au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ce qui atteste, d’une part, de la fidélité des Oranais au Chef de l’État et, d’autre part, de leur reconnaissance quant aux efforts consentis en matière de développement local de la capitale de l’Ouest. À ce sujet, le Premier ministre a soutenu que «la wilaya d’Oran est l’exemple type du concept de bilan positif, des promesses tenues et du respect des engagements». Il a aussi mis l’accent sur le fait qu’Oran s’est érigée, en un temps record, en un pôle régional disposant d’une infrastructure moderne favorisant une dynamique d’innovation et de développement dans plusieurs domaines. «À l’instar des autres grandes villes, Oran amorce l’éveil d’une économie nationale émergente», a en effet déclaré M. Sellal. Il appuie son propos en rappelant les programmes de développement successifs que le gouvernement envisage de poursuivre, ce qui a permis d’améliorer considérablement la situation socio-économique. «Ces dernières années ont vu le lancement de mégaprojets économiques et industriels dans les domaines de la mécanique, de la pétrochimie, de la sidérurgie et de l’agroalimentaire», a précisé le Premier ministre. Évoquant le prochain rendez-vous des urnes, le Premier ministre fera savoir qu’«une large participation aux prochaines législatives consolidera notre patriotisme et renforcera la stabilité du pays, en ce sens qu’il s’agit de l’expression d’une prise de conscience et d’une précieuse contribution à la marche de notre nation, à laquelle nous devons participer avec responsabilité et sérieux».

Karim Aoudia