Attentat terroriste ayant ciblé la France : Le président Bouteflika condamne avec force

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à son homologue français, François Hollande, un message dans lequel il a «condamné avec force» l'attentat ayant ciblé la France, réitérant la disponibilité de l'Algérie à une «coopération et une solidarité

agissantes» avec le reste de la communauté internationale, sous l'égide des Nations unies, pour triompher du fléau du terrorisme. «J'ai appris avec une profonde indignation l'ignoble acte terroriste qui s'est produit à Paris coûtant la vie à un agent de l'ordre, blessant d'autres et perturbant la quiétude des citoyens», a écrit le Chef de l'État dans son message. «L'Algérie, qui a elle-même connu l'horreur du terrorisme barbare, condamne avec force cet attentat qui a ciblé une nouvelle fois encore votre pays ami», a souligné le Président Bouteflika. «En cette tragique circonstance, je vous exprime, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, notre solidarité entière avec la France amie et nos sincères condoléances à la famille de la victime de cet acte ignoble», a ajouté le Chef de l'Etat. «En cette occasion, l'Algérie réitère sa disponibilité à une coopération et à une solidarité agissantes avec le reste de la communauté internationale sous l'égide des Nations unies, pour triompher du fléau du terrorisme, ennemi de toutes les civilisations et, notamment, étranger à l'islam, religion d'humanisme, de paix et de concorde», a-t-il ajouté. «En vous renouvelant mes sentiments d'affection et de soutien en cette épreuve, je vous prie de croire, Monsieur le Président et cher ami, en l'assurance de ma compassion de ma déférente considération.»



Un acte criminel



Le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Chérif, a déclaré que cet acte criminel montre encore une fois que la lutte contre le terrorisme est une tâche ardue et de longue haleine qui appelle une vigilance accrue.

Un policier a été tué et deux autres blessés par balles, ainsi qu’une passante sur les Champs-Elysées, l’une des plus belles avenues du monde très fréquentée par les touristes, aux environs de 21 heures. L'agresseur, dont l'identité est connue et vérifiée, selon le procureur de la République de Paris, François Molins, a été abattu.