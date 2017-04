Dans la LUCARNE : Accueil et objectif

L’EN est, depuis quelques jours, dotée d’un nouveau sélectionneur. On a même fait un «virage» de 90 degrés par rapport à ce qui se faisait par le passé. C'est-à-dire que la «filière française», jadis très utilisée chez nous, est loin désormais de l’être pour le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi. En effet, beaucoup de coachs français avaient pris en main notre sélection nationale à travers notre histoire footballistique, notamment un certain Lucien Leduc dans les années 60. C'est-à-dire juste après l’indépendance du pays. Puis, le dernier d’entre eux, Christian Gourcuff en mars 2016. Il faut dire qu’il y a eu des hauts et des bas à ce niveau. Il faut mettre en exergue le fait que des malentendus et certaines critiques gratuites ont été derrière la fin de mission de ce dernier, et surtout les suspicions à l’égard des techniciens français, même si certains d’entre eux entraînent encore dans le championnat national de Ligue-1, à l’image d’Alain Michel qui est devenu plus algérien que nos propres compatriotes, puisqu’il est là depuis qu’il avait drivé le MCA en 2010 avec lequel il a remporté un titre. Le dernier d’avant l’avènement du professionnalisme à l’algérienne. Ceci dit, Zetchi est venu à la tête du football algérien avec de nouvelles idées, mais surtout avec sa façon de voir le football moderne, surtout qu’il ambitionne de transformer radicalement la discipline sur tous les plans. Il a aussitôt mis en pratique ses propres convictions, et c’est en soi une très bonne chose. C’est lui qui a imposé la filière espagnole. Car il a une très bonne idée sur le football hibérique et l’Espagne d’une manière générale. Les qualifications du Real Madrid et de l’Atletico de Madrid le montre bien. Il y a un début à tout comme dirait le conteur ou le narrateur. On ne doit pas s’auto-suffire et négliger ce que les techniciens espagnoles sont capables de faire. C’est vrai qu’un coach local aurait pu le faire, surtout que l’expérience a été tentée par le passé et elle avait porté ses fruits. Il y avait Kermali et Abdelouahab (Allah yerhamhoum), Fergani, mais aussi Khalef, Mekhloufi, Madjer et surtout Rabah Saâdane. D’autres coachs peuvent s’y joindre, à l’instar de Boualem Charef, Cheradi. Aujourd’hui, le débat a été clos brutalement par Zetchi, puisqu’il s’est donné un peu de temps (plus de trois semaines de réflexion et de négociations) avant de trancher. Désormais, c’est l’ex-coach de Grenade qui est désigné pour mener la «barque» du football national quelque peu écorché après sa piètre prestation lors de la dernière CAN 2017 au Gabon. Lucas Alcaraz ne dira jamais que je suis un grand coach, mieux que Mourinho, Guardiola, Conti, Ranieri, Wenguer, Simeone et les autres. Il est certainement humble, à l’instar des andalous. Il a certainement une grande expérience de 22 ans, lui qui est âgé de la moitié d’un siècle. C’est cette longue carrière du moins qui aura duré dans le temps qu’il veut mettre au service de notre pays. Ce n’est pas un «fanfaron» qui vous dira que je suis venu en Algérie pour «casser» la baraque. Bien au contraire, il reste assez prudent, puisqu’il sait ce qui l’attend. Il voudra seulement bien utiliser sa connaissance des hommes, notamment sur le plan disciplinaire, mais aussi sa façon de gérer un groupe. Toujours est-il, les algériens l’ont adopté lorsqu’il est arrivé à l’aéroport Houari- Boumediene, mardi, vers les coups de 19h25. Il y avait à son accueil le chargé des équipes nationales, Meddane, mais aussi une sympathique jeune hôtesse qui lui a souhaité la bienvenue (bienvenido Alcaraz) et d’autres personnalités. A signaler le déploiment d’un cordon de sécurité renforcé. Certainement qu’il a été ravi par l’accueil et aussi la gentillesse de ceux qui lui ont facilité le contact, lui qui a bénéficié d’un «diner copieux» en son honneur. Une telle chaleur montre bien l’hospitalité légendaire du peuple algérien. Elle atteste aussi que cet andalou a déjà été adopté. On lui a fixé les demi-finales de la CAN 2019 prévues au Cameroun comme principales. Pour le mondial 2018 en Russie, il «dira qu’on va se battre comme des lions» pour y arriver. C'est-à-dire qu’il ne sera pas un fardeau de plus pour lui presque comme une ex-croissance. C’est pour cette raison, peut-être, qu’il n’a pas été désarçonné par les objectifs tracés par son employeur. Il connaît, à vrai dire, notre football avec notamment sa très belle prestation dans le mondial brésilien en 2014 et aussi pour avoir entraîné Brahimi. Indirectement, il estime que l’EN n’est pas une aventure pour lui, mais qu’il sait où il met les pieds. Certains pensent, avant même qu’il ne commence, qu’il peut réussir comme il ne peut pas réussir. Laissons au temps la part des choses. C’est le meilleur moyen de se faire une idée exacte sur ce nouveau sélectionneur national qui a déjà entamé son travail par inspecter les stades de Tchaker et du 5-Juillet et suivi la match d’hier de la mise à jour de la Ligue entre le MCO et le MCAlger, à Oran. C’est quelqu’un qui montre déjà qu’il aime le travail et qu’il est surtout prêt à relever le défi. Tant mieux pour nous et pour lui !

Hamid Gharbi