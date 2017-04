équipe nationale : Alcaraz visite « Mustapha-Tchaker » et « 5-juillet »

Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a visité, jeudi, les stades de Mustapha-Tchaker de Blida et du 5-Juillet d’Alger, les deux enceintes sportives qui devraient abriter les rencontres de l’équipe nationale du mois de juin, a indiqué la Fédération algérienne de football.

Alcaraz a écouté avec attention les explications des responsables des deux stades qui lui ont fourni le maximum de renseignements sur les enceintes qu’ils dirigent. Le sélectionneur national a pris note et va réfléchir tranquillement avant de choisir le stade où jouera l’équipe nationale en juin prochain, précise le site officiel de l'instance fédérale. Le technicien espagnol était accompagné lors de cette visite, de ses deux adjoints : Jesus Canadas et Miguel Angel Campos, ainsi que de Hakim Medane, responsable de l’équipe nationale A. Après avoir visité les deux stades, Alcaraz est passé au siège de la Fédération à Dely Ibrahim (Alger) pour une séance de travail avec le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. Le nouveau sélectionneur national Lucas Alcaraz est arrivé mardi soir à Alger en provenance d’Alicante. Il a animé mercredi sa première conférence de presse au centre technique de la FAF à Sidi Moussa. L'ancien entraîneur du FC Grenade et ses adjoints seront ce vendredi à Oran pour assister au match MC Oran -MC Alger comptant pour la mise à jour du calendrier de Ligue 1 Mobilis. Une occasion pour lui de connaître de près le championnat national. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football s'est engagé avec la fédération algérienne (FAF) pour un contrat de deux années avec l'objectif principal de qualifier les Verts pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun et atteindre les demi-finales de cette compétition. Alcaraz dirigera son premier match officiel lors du week-end du 9, 10, 11 juin prochain à domicile face au Togo, dans le cadre de la première journée (Gr.D) des qualifications de la CAN-2019.