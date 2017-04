Compétitions africaines interclubs (phase de poules) : L’Algérie avec l’USMA et le MCA

L’Algérie, le Maroc et la RD Congo n'ont conservé que la moitié de leurs représentants (deux clubs sur quatre) en phase de poules de la Ligue des champions, et coupe de la Confédération, dont le tirage au sort aura lieu le 26 avril au siège de la Confédération africaine de football, alors que la Tunisie occupe le haut du tableau, avec quatre qualifiés sur quatre possibles.

L’USM Alger en Ligue des champions et le MC Alger en Coupe de la Confédération sont les seuls rescapés algériens à l'issue de la première phase des deux compétitions après l'élimination de la JS Saoura dès le tour préliminaire de la C1 par Enugu Rangers et la JS Kabylie aux seizièmes de finale de la C 2 par le tenant du trophée, TP Mazembe. Sans surprise, la Tunisie occupe le haut du tableau avec quatre qualifiés sur quatre possibles, deux dans chacune des deux épreuves. Si depuis 1997 les clubs tunisiens n’ont remporté que sept couronnes (2 CL et 5 CC), ils ont été constamment présents dans la course pour le titre, ce qui n’est pas un mince exploit compte tenu des circonstances extra-sportives depuis 2011 avec notamment des matches disputés à huis-clos.

L’Egypte a perdu une de ses quatre équipes (Al Masry) mais elle reste l’incontestable numéro un. Depuis la création de la Ligue des champions en 1997 et celle de la Coupe de la Confédération en 2004, elle a trusté les victoires, 7 dans l’épreuve la plus prestigieuse, 6 pour Al Ahly et 1 pour Zamalek, et 1 encore pour Al Ahly, dans l’autre compétition. Un total de 8 trophées sur 33 (CL+CC) décernés, soit 1 titre pour 4 décernés (25%). Ne manquant pas de ressources financières, les clubs soudanais sont toujours là, en particulier grâce aux deux frères ennemis d’Omdurman, Al Hilal et Al Merreikh.

Ces dernières années sont venus s’ajouter quelques clubs peu connus comme Al Hilal Obeid qui a décroché le premier billet de son histoire pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération. L’Afrique du Sud aura cette année trois représentants dans la seconde phase des Coupes interclubs. Le

Cameroun fait un peu figure de parent pauvre avec une seule équipe encore en lice, Coton Sport de Garoua. Etre champion d’Afrique des Nations n’implique pas nécessairement de s’appuyer sur des clubs puissants. Ce qui était vrai autrefois ne l’est plus aujourd’hui avec souvent dans les sélections nationales des joueurs opérant loin du continent.

Enfin un coup de chapeau aux clubs zambiens. Ils étaient deux sur la liste de départ, Zesco United et Zanaco, et ils le sont toujours. Neuf autres pays ont maintenu une équipe. La performance la plus inattendue est celle du Swaziland avec les Mbabane Swallows, tombeurs de l’AC Léopards de Dolisie lors des barrages pour l’accession à la seconde phase de la Coupe de la Confédération Total. Un 19e pays s’ajoutera à la liste, le Nigeria ou le Rwanda. Il sera connu à l’issue du match retour de la CC entre Rivers United et Rayon Sport. À l’issue de la première manche, jouée à Port-Harcourt, les Nigérians possèdent un avantage de deux buts.

Tableau des qualifiés pour la phase de poules :



Pays : Ligue des champions / Coupe de la Confédération :

Tunisie : Espérance, Etoile du Sahel

Club Africain, CS Sfaxien

Afrique du Sud : Mamelodi Sundowns Platinum Stars, SuperSport Utd

Egypte : Al Ahly, Zamalek , Smouha

Soudan : Al Hilal, Al Merreikh, Hilal Obeid

Algérie : USM Alger, MC Alger

Maroc : WAC Casablanca, FUS Rabat

RD Congo : AS Vita Club, TP Mazembe

Cameroun : Coton Sport

Zambie : Zanaco, Zesco United

Angola : Recreativo do Libolo

Ethiopie : Saint George

Gabon : CF Mounana

Guinée : Horoya AC

Libye : Ahli Tripoli

Mozambique : Ferroviario Beira

Ouganda : Kampala CCA

Swaziland : Mababane Swallows.