Tournée de M. Messahel en Libye : Le dialogue, unique solution

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a indiqué, jeudi

à Zenten (ouest de la Libye), qu'il était «porteur d'un message d'espoir» de l'Algérie qui ne souhaite voir la tragédie du terrorisme se reproduire en Libye.

Dans une allocution devant les notables de la région de Zenten et des responsables locaux, M. Messahel a affirmé qu'il était venu en Libye «porteur d'un message d'espoir du peuple algérien et du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, à tous les Libyens, partant de la douloureuse expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme», soulignant que «l'Algérie ne souhaite voir la tragédie du terrorisme se reproduire ailleurs et surtout pas en Libye, pays voisin et frère».

«Je tiens à vous remercier du chaleureux accueil que vous m'avez réservé et vous dire notre fierté d'être présents parmi nos frères à Zenten, notables, responsables et moudjahidine de ce cher pays dont le sang s'est mêlé à celui des Algériens durant la lutte contre le colonisateur français», a déclaré M. Messahel s'adressant à la population venue l'accueillir.

Après avoir affirmé qu'il ne saurait y avoir de solution à la crise sans dialogue entre les Libyens eux-mêmes, M. Messahel s'est dit confiant en la capacité des Libyens à tourner la page de la violence. «Il y a en Libye des femmes et des hommes qui sont en mesure de reconstruire ce pays par le dialogue, les solutions politiques et la réconciliation nationale entre toutes les composantes du peuple libyen sans exclusive ni marginalisation aucune».

Rappelant les efforts du Président de la République pour la construction de l'Algérie et la concrétisation de la stabilité, à commencer par la loi de la «Rahma», la loi de la Concorde civile et le référendum national sur la réconciliation nationale, M. Messahel a précisé que «grâce à cette politique judicieuse, l'Algérie jouit aujourd'hui de la paix, de la sécurité et de la stabilité».

Par ailleurs, il a estimé que de nombreux chantiers attendent le peuple libyen, notamment celui du dialogue et de la réconciliation nationale, soulignant que le dialogue doit être inter-libyen et se faire à l'intérieur de la Libye et non pas de l'extérieur. Seuls les Libyens peuvent construire l'avenir de leur pays, a-t-il soutenu.

M. Messahel et la délégation l'accompagnant ont rencontré des membres de l'Assemblée communale de Zenten, un représentant de la Commission pour le dialogue national et un représentant du Conseil suprême des tribus.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes est arrivé jeudi à Zenten (136 km à l'ouest de Tripoli). Il se rendra dans d'autres villes du pays avant d'entamer une seconde tournée dans les régions du Sud.

M. Messahel effectue une visite de travail en Libye à la tête d'une importante délégation dans le cadre des efforts soutenus de l'Algérie en vue rapprocher les positions des frères libyens en faveur d'un règlement politique durable de la crise dans ce pays, à travers le dialogue inter-libyen inclusif et la réconciliation nationale, à même de préserver l'intégrité territoriale de la Libye, son unité, sa souveraineté et la cohésion de son peuple.



Tripoli quatrième étape



Le ministre est arrivé, jeudi, dans la capitale libyenne Tripoli, quatrième étape de la tournée qu'il effectue dans ce pays pour rapprocher les positions en soutien au processus de règlement politique de la crise libyenne. M. Messahel et la délégation l'accompagnant ont été accueillis à l'aéroport international de Mitiga par le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siala. Il s'est entretenu ensuite avec le président du Haut Conseil d'Etat, Abderrahman Swihli.

La capitale libyenne Tripoli est la quatrième étape de la tournée qu'effectue M. Messahel depuis mercredi en Libye où il s'est rendu à Al Bayda et à Benghazi dans l'Est du pays, puis à Zenten (ouest). M. Messahel était attendu hier à Mesrata. Durant sa tournée, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes a rencontré plusieurs responsables politiques, personnalités influentes sur la scène politique libyenne, notables et représentants de la société civile.

Il a également rencontré des citoyens et des jeunes qui lui ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts déployés par l'Algérie pour soutenir le processus de dialogue politique et de la réconciliation nationale.



Rencontre avec M. Fayez El-Serraj



Le ministre a rencontré hier à Tripoli le président du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez El-Serraj dans le cadre de la tournée qu'il effectue en Libye pour tenter de rapprocher les vues entre les Libyens en appui d'une solution pacifique sur la base du dialogue et de la réconciliation nationale. M. Messahel et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis au siège du conseil des ministres libyen par M. El-Serraj en présence du ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siala. Il s'est entretenu également avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Ahmed Miitig. La rencontre de M. Messahel avec MM. El-Serraj et Miitig intervient après son retour, hier de Mesrata, où il a rencontré, en présence des membres de la délégation qui l'accompagne, des responsables militaires, des députés et des représentants du «rassemblement politique», ainsi que des représentants du conseil des notables de la ville, des jeunes et de la société civile.

Les notables de l’est :

« tirer profit de l’expérience algérienne »

Des notables et des personnalités locales de l'est libyen se sont félicité des efforts déployés par l'Algérie pour rapprocher les positions et les points de vue entre les différentes parties libyennes en vue de parvenir à une solution politique à la crise que connaît leur pays, tout en affirmant leur disponibilité à participer au processus du dialogue inclusif inter-libyen et à la réconciliation nationale au service de la préservation de l'unité et de la stabilité de la Libye. Plusieurs notables se sont félicité à Benghazi du niveau de soutien et des efforts déployés par «l'Algérie, pays voisin et frère» pour rapprocher les positions des Libyens en vue d'une solution politique durable à la crise à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale au service de la préservation de l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de la Libye.

Saluant l'intérêt accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika au soutien du processus de règlement pacifique de la crise en Libye, les notables libyens ont exprimé «leur grande confiance» en la capacité de l'Algérie à rapprocher les points de vue des protagonistes. «Nous fondons nos espoirs sur l'Algérie avec laquelle nous avons des liens de fraternité et de voisinage pour soutenir les efforts de règlement pacifique en rapprochant les positions et points de vue sans aucune exclusion ou marginalisation», a indiqué M. Arhim Khaled, l'un des notables de la ville de Adjdabia lors de cette rencontre marquée par «un débat franc et clair». Abondantdans le même sens, M. Djaballah Said Djaballah El Arfi de la ville «Al Marj» a affirmé l’adhésion des tribus dont il est le représentant au processus du règlement pacifique et politique de la crise tout en soulignant «l’importance de garantir aux Libyens la sécurité dans le cadre des défis internationaux». Il a soutenu, dans ce sens, que «les citoyens libyens sont conscients des enjeux qui les entourent et sont déterminés à continuer à œuvrer pour la préservation de leur patrie». M. Djaballah a affirmé en outre que «les citoyens de Benghazi sont disposés à dialoguer avec tous les protagonistes quels que soient leurs courants ou points de vue», estimant que «le dialogue doit être inclusif sans exclusion aucune en vue de respecter la volonté de tout un chacun».

De son côté, M. Saad Rekrek, coordinateur de la grande zone de Benghazi a soutenu que «les citoyens à Benghazi sont pour un dialogue réel et sérieux regroupant l'ensemble des protagonistes libyens», ajoutant que la présence à Benghazi de la délégation algérienne sous la conduite de M. Messahel «nous confirme l’intérêt que porte l’Algérie à la Libye du fait de leur sécurité commune, notamment à la lumière du contexte sécuritaire dans la région». Aussi, a-t-il ajouté, «nous admettons que toutes les parties libyennes sont en droit d'exprimer leurs revendications et leurs préoccupations mais le dialogue doit être entre les Libyens seuls». Pour sa part, M. Djibril Said Mansour, l'un des notables de la région de «Barka» a estimé que «la Libye a été au cœur d'une conspiration internationale» et les citoyens libyens ont souffert de la situation vécue par le pays, réaffirmant l'espoir énorme que les Libyens fondent sur l’Algérie pour les accompagner dans le processus d'un règlement pacifique durable.



« concrétiser la paix et la réconciliation nationale »



Des notables et des personnalités locales de la région de Zenten ont valorisé de leur coté «les efforts déployés par l’Algérie, à sa tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», pour la réunification des enfants de la Libye, mettant l’accent sur la nécessité de tirer profit de l’expérience algérienne en matière de concrétisation de la paix et de la réconciliation nationale. Ces notables, ont soutenu que «le soutien de l’Algérie à la Libye n’est pas nouveau de la part du gouvernement et du peuple algériens» se félicitant «des intenses offices du président de la République Abdelaziz Bouteflika en faveur de la paix et de la réconciliation en Libye et dans la région». Le membre du Comité social de la ville de Zenten, Cheikh Chaâbane Al Marhani, a salué «l’efficacité» de l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et de concrétisation de la paix et de la réconciliation nationale». «Une expérience dont la Libye doit tirer profit en vue d’assurer sa sécurité et sa stabilité «, a-t-il ajouté. «La population de Zenten n'a jamais été contre la réconciliation», a-t-il déclaré ajoutant que «les enfants de Zenten sont ouverts au dialogue avec tous les Libyens pour arrêter l’effusion du sang libyen». Pour sa part, le président du Conseil des notables des tribus de Zenten, M. Omar Belaid, a exprimé «la satisfaction des tribus de Zenten quant aux efforts déployés par l’Algérie pour soutenir le dialogue inter-libyen», mettant en exergue la profondeur des relations historiques entre les deux peuples algérien et libyen. Soulignant l’attachement des tribus de Zenten à l’unité de la Libye, M. Belaid a plaidé pour la participation de l’ensemble des courants du peuple libyen afin de trouver une solution à la crise à travers le dialogue direct. Les tribus de Zenten valorisent, a-t-il dit, «les efforts soutenus de l’Algérie, à sa tête le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, et sa position d'équidistance vis-à-vis de toutes les parties, ce qui dénote de son grand attachement à la sortie de la Libye de sa crise». La même satisfaction a été exprimée par le membre du conseil municipal de Zenten, M. Al Sadek Al Azhari qui a émis le souhait de voir les efforts de l’Algérie pour le rapprochement des enfants de la Libye couronnés de succès.