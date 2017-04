Avis d’électeurs : Le verre plein

Fidèle à une tradition bien établie, le milieu estudiantin demeure sensible à la chose politique, notamment lorsqu’il s’agit d’échéances d’importance, à l’image des prochaines élections législatives. En effet, malgré les idées reçues, de nombreux étudiants ont dit se sentir concernés par le rendez-vous de mai prochain. Parmi eux, Amina, 23 ans, qui prépare un mastère en langue et littérature françaises, à l’université Mentouri de Constantine, et qui nous a déclaré : «Contrairement à ce que j’entends ici et là, les étudiants s’intéressent bien à la politique. S’ils ne militent pas nécessairement au sein d’un parti, ils ne sont pas pour autant indifférents aux programmes de ceux-ci, surtout que nous sommes en pleine campagne électorale, et que les représentants des différentes formations jouissent d’une présence médiatique importante.» Avant d’ajouter, dans un éclat de rires : «Me concernant, mon choix est déjà fait, et j’essaie de gagner tous mes camarades à ma cause .» De son côté, Nezim, en 1re année de licence de droit, même s’il avoue ne pas être spécialement branché politique, évoque l’importance de l’acte de voter. «Il est vrai que le pays traverse une période difficile, mais on a connu pire, et si l’on considère la moitié pleine du verre, on peut s’apercevoir que le tableau n’est pas aussi noir. Maintenant, il s’agit d’élire les personnes les plus compétentes et les plus aptes à nous représenter au Parlement, et je considère que c’est avant tout bénéfique pour les citoyens, mais aussi pour la stabilité du pays, laquelle dépend de la solidité de ses institutions», dit-il. Sa camarade Maroua se montre, pour sa part, plus directe : «Les ennemis de l’Algérie, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, n’attendent qu’une occasion propice pour tenter de déstabiliser le pays. Il faut répondre présent le 4 mai, et montrer à tout le monde que nous avons confiance en notre État et en nos responsables. Vu le climat général, surtout à l’international, il faut que chacun s’y mette afin de faire de cette élection un succès et surtout une réponse aux prophètes du malheur.»

I. B.