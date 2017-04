RCD : 150 solutions

Dans le cadre de la campagne électorale des législatives, le président du RCD, Mohcine Bellabas, a animé, hier un meeting populaire à la maison de la Culture de Béjaïa, devant une forte assistance constituée des militants et sympathisants de cette formation politique. Dans son intervention, M. Bellabas a insisté sur le droit de vote, en invitant l’assistance à aller massivement, le 4 mai prochain, vers les urnes. Il dit que «le programme du parti RCD a arrêté 150 solutions pour la reconstruction de l’État, où les collectivités locales doivent avoir plus de prérogatives et une gestion propre, chaque commune doit s’autogérer, mais toutes les communes seront l’Algérie ; l’ouverture de l’investissement, créateur d’emploi et de richesse, à l’exemple du tourisme et des énergies renouvelables, est plus que nécessaire pour ramener plus de financements au pays en ces moments de crise. Il faut voter massivement dans les villages et les communes, car ceux qui croient au changement doivent voter et peser de leur poids devant les urnes».

En présentant ses candidats aux futurs législatives, l’orateur déclare que «le RCD est le seul parti qui fait le bilan d’exercice de ses élus au niveau local et national. Les députés du RCD des mandats législatifs de 1997-2002 et 2007-2012 ont établi leur bilan porté à la connaissance des populations, nous sommes satisfaits des résultats».

M. L.