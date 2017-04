FNA : Réaliser le changement

Le secrétaire général du FNA, M. Moussa Touati, qui a animé jeudi un meeting à la salle Aïcha-Haddad de Bordj Bou-Arréridj, a estimé que le bulletin de vote constitue une force pour réaliser le changement qui ne peut se concrétiser qu’à travers la force du peuple, seul habilité à défendre la nation et ses constantes.

Il a lancé un appel aux citoyens pour participer massivement aux élections législatives et exprimer librement leurs choix pour l’Algérie. «Notre objectif est de créer les conditions politiques qui permettront aux Algériens de rester dans leur pays, surtout ceux qui portent des projets prometteurs.

L’Algérie ne devrait pas être la propriété de ceux qui servent les intérêts de l’étranger», a-t-il dit. Abordant la polémique de l’apparition du visage des femmes sur les affiches, M. Touati a indiqué que les membres de cette catégorie doivent être libres d’afficher leur visage ou non. «La Commission nationale de surveillance des élections est composée de fonctionnaires qui ne sont pas élus par le peuple», a-t-il indiqué. «La femme doit se conformer à nos traditions et notre religion. Nous avons une liste composée uniquement de femmes et 4 autres listes, dont les têtes de liste, sont des femmes, a-t-il rappelé, «c’est au parti de décider de ce qu’il va mettre sur son affiche.»

F. D.