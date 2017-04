M. Ould-Abbès à Sétif : « respecter la voix des électeurs »

Au cours du meeting qu’il a animé jeudi à la salle omnisport, Djamel Ould-Abbès, secrétaire général du FLN, n’a pas manqué de mettre en exergue le parcours historique de cette grande ville et des grands hommes qui ont contribué à l’impulsion de la dynamique du mouvement national et de la glorieuse Révolution de Novembre. «Le Premier novembre a commencé ici un 8 mai 1945», dit l’intervenant, qui ajoute que «le programme du FLN s’inspire du programme du Président Abdelaziz Bouteflika et de l’appel du 1er Novembre». Il consacrera une place privilégiée à l’intégrité territoriale et à l’unité du peuple, et ajoute que «le FLN est le dépositaire de l’indépendance», après avoir fait lecture d’un extrait de la page 93 des Accords d’Évian.

Dans cette grande ville du pays, où l’intervenant souligne en être à son 29e meeting et se rendra dans les 48 wilayas, Djamel Ould-Abbès mettra l’accent sur toutes les réalisations et les avancées qu’a connues cette région depuis la première élection d’Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême, tant et si bien, ajoute-t-il, que Sétif est devenue une grande capitale, mieux un grand pôle d’attraction des investisseurs. Le secrétaire général du FLN se penchera ensuite sur l’impact positif produit par la dernière Constitution, affirmant que les élections du 4 mai prochain seront marquées par la transparence et la démocratie, conformément aux instructions du Président de la République, tendant, notamment à respecter les voix des élécteurs, appelant les militants et cadres de son parti à relever le défi dans cette wilaya, à se retrousser les manches sur le terrain de la proximité et de la sensibilisation des citoyens, avec pour armes privilégiées, les réalisations du Président. «El-Eulma et Aïn Oulmène possèdent toutes les caractéristiques pour une plus grande promotion», ajoute Ould-Abbès, qui instruira ses militants de ne pas faire dans l’insulte et les dépassements, appelant les citoyens à se rendre en masse aux urnes.

F. Zoghbi