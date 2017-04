FLN : Construire l’avenir

La tête de liste du FLN à Alger, Sid-Ahmed Ferroukhi, qui connaît la réalité du terrain, promet des réformes profondes dans plusieurs domaines. Il s’engage à s’enquérir des avis et revendications de toutes les franges de la société, dans le but de leur trouver des solutions, des réponses.

Sid-Ahmed Ferroukhi, et durant ces deux semaines de campagne, a toujours insisté sur l’importance à l’égard des préoccupations des habitants de la capitale qui s’adressent à lui, notamment la solidarité et l’entraide entre les communes, pour trouver des solutions durables et efficaces aux problèmes des Algérois, indiquant au passage que le secteur est d’Alger dispose des éléments et qualifications nécessaires au développement, et qu’il suffit juste d’identifier ces ressources et de trouver le moyen de les mettre en valeur et en application, afin de créer un climat adéquat où tout le monde «trouvera son compte», mais beaucoup plus de créer des emplois réels pour ces jeunes et capitaliser leurs énergies et leur volonté. Pour lui, ces législatives sont une chance pour construire une Algérie plus démocratique, où le citoyen participe à la construction d’une Algérie et où les droits et devoirs deviennent des éléments importants. «Nous faisons une campagne de proximité en nous intéressant aux problèmes de l’ensemble des habitants d’Alger. Nous essayons de voir comment renforcer les solutions déjà retenues dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé, de l’éducation… », en donnant des exemples : «Il est prévu 250.000 logements à la wilaya d’Alger pour réduire l’habitat précaire. 50.000 ont été distribués. Il faut continuer à répondre à ce besoin, réfléchir à des modes de financement, pas uniquement publics, des nouveaux programmes et suivre le plan d’Alger 2035, pour en faire une métropole ouverte sur le monde. Il faut améliorer la qualité de vie, ouvrir de nouveaux espaces de loisirs comme au niveau des Sablettes. La vie nocturne s’est déplacée vers d’autres lieux : El-Achour, Draria, Bab Ezzouar… Le centre-ville n’est plus habité comme avant et se vide le soir. Une grande partie de la population habite d’autres communes, parfois éloignées du littoral. J’ai la profonde conviction que pour construire un avenir meilleur pour nos enfants, nous devons tous mettre la main à la pâte. Il ne faut surtout pas laisser les autres le faire à notre place à l’intérieur ou à l’extérieur.»

Kafia Ait Allouache