Paroles d’urnes : En dehors des murs de l’APN

Depuis le lancement de la campagne électorale qui s’achève dans exactement neuf jours, l’ensemble des partis politiques ne cessent d’appeler les Algériens à se mobiliser en votant massivement le 4 mai prochain pour le renouvèlement des 462 sièges de la future Assemblée populaire nationale (APN). Plusieurs dirigeants estiment, que le premier enjeu demeure la participation au vote.

« Le citoyen doit éviter l’individualisme et le repli sur soi et les remplacer par la volonté de construire son destin collectif à travers sa voix », souligne un candidat du RND lors d’un meeting.

Mais la question posée jusque-là : qu’attendent les citoyens de leurs représentants au Parlement ?

Il n’y a bien évidemment, pas de liste exhaustive de ce que les citoyens peuvent escompter de leurs élus qui ont, pour la plupart, une coloration politique et qui s’engagent tout au long de la campagne électorale sur des questions précises.

Néanmoins, ils attendent en retour de leurs représentants auxquels ils ont décidé de donner leur voix, qu’ils respectent leurs promesses, défendent leurs opinions et répondent à leurs besoins.

Cependant, le rôle d’un élu est avant tout de représenter tous les citoyens qui l’ont choisi et surtout de répondre aux besoins de la collectivité sans favoriser aucun intérêt particulier.

Dans son article 115, la nouvelle Constitution insiste sur cette relation étroite qui doit exister tout au long du mandat entre l’élu et le citoyen et qui stipule : « Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations ».

Ceci dit, le travail d’un élu ne s’arrête pas à des prises de paroles dans l’hémicycle Zighoud Youcef, à des interpellations, des questions ou des propositions de lois. Il est fait surtout et même largement en dehors des murs du Parlement.

Il se doit, de rester en contact permanent avec les électeurs afin de les informer des tenants et aboutissants des politiques adoptées et des débats en cours, mais aussi pour s’enquérir de leurs demandes, de leurs besoins et leurs aspirations.

D’une part, pour qu’un élu soit le plus pertinent et le plus utile dans les débats et les décisions, il est crucial qu’il soit informé au mieux des enjeux des dossiers dans lesquels il s’investit.

Et cela ne peut se faire qu’en multipliant les contacts avec les experts et avec les acteurs de terrain. Ce travail se fait d’abord, et surtout, par sa présence sur le terrain. Il peut se faire aussi à travers les moyens de communication… à titre d’exemple et afin de garantir que les préoccupations les plus répandues et les plus urgentes soient véritablement traitées par les élus, on peut énoncer l’introduction de manière régulière à l’ordre du jour du Parlement un débat portant sur un sujet proposé par les citoyens… cela contribuerait à développer un sentiment d’appropriation de la démocratie, aux dépens de celui d’impuissance et de mise à l’écart…

Ceci dit, la meilleure façon de garantir qu’un élu représente bien ses électeurs est de tisser un lien, entre lui et eux, qui faut-il le dire, n’existe pas suffisamment actuellement !

Sarah Sofi