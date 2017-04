RND : Dialogue national autour des réformes

Le secrétaire général du RND Ahmed Ouyahia a plaidé en faveur d’un dialogue national autour des réformes économiques du pays dans la prochaine étape, de la décentralisation dans la gestion des affaires publiques ainsi que du maintien de la règle 51/49 dans les projets d’investissements.

Intervenant devant près de 3.000 militants et sympathisants de son parti lors d’un meeting organisé, hier après-midi, à l’auditorium du centre des conventions d’Oran, Ahmed Ouyahia a rappelé les grandes lignes du programme de la campagne de sa formation politique et qu’il résume dans quatre principaux chapitres à savoir, la préservation de la sécurité, de l’unité et la stabilité du pays ; l’amélioration de la gestion des affaires du pays ; le soutien d’une politique économique en mesure de libérer le pays de la dépendance aux hydrocarbures et enfin une meilleure approche de la politique sociale.

Concernant le premier point, Ouyahia a appelé à la vigilance des citoyens estimant que «même si notre pays se porte actuellement bien et jouit de la sécurité, n’empêche que la menace est omniprésente», dit-il, avant de souligner l’environnement régional déstabilisant qui entoure l’Algérie. A ce propos toujours, il a affirmé que la stabilité du pays dépend, aussi, du soutien du peuple aux institutions sécuritaires de son pays, son attachement à la Constitution et à la réconciliation nationale. Evoquant le programme économique de son parti, il plaidera pour l’organisation d’un dialogue national autour des réformes économiques dans la prochaine étape «il est important que le peuple soit mobilisé autour de ces réformes», soutient-il. En outre, le RND veut aller vers plus de décentralisation dans la gestion des affaires publiques et plaide pour la privatisation des usines publiques tout en veillant sur la préservation des droits des travailleurs «les réglementations garantissant les droits des travailleurs au cas de la privatisation de leurs unités de productions existent et nous veillerons à ce qu’elles soient appliquées», a-t-il assuré. Le secrétaire général du RND a, encore une fois, défendu la règle 51/49 et son maintien dans le code de l’investissement, estimant que cette dernière préserve notre souveraineté nationale. Toujours dans le volet économique, il a indiqué que son parti s’oppose à l’endettement extérieur, saluant la «sage décision de remboursement de la dette extérieure prise par le Chef de l’Etat durant son premier mandat». Abordant la vision de la politique sociale, il fait savoir que son parti est favorable à l’instauration d’un quota de 10% des programmes de logements sociaux pour les postulants célibataires et à une distribution plus équitable des aides de l’Etat au profit des couches nécessiteuses.

Amel saher



M. Ouyahia :

« Non à la dette extérieure ! »

Un vibrant hommage a été rendu aux résistants lors de la période sombre de l’histoire du pays par le secrétaire général du RND au cours du meeting populaire qu’il a présidé jeudi dernier à Sidi Bel-Abbès à la salle omnisports du 24-Février. « C’est grâce à la bravoure, à l’engagement et l’attachement au pays de ces hommes et femmes que nous sommes là aujourd’hui avec une paix et une stabilité confortées par la démarche de réconciliation nationale du Président de la République pour assurer le développement et enraciner la culture démocratique », a-t-il signifié, avant de présenter la liste des candidats de la wilaya conduite par M. Yahyaoui Bousmaha, cadre gestionnaire. «Une liste établie localement et obéissant au choix de la base», a-t-il encore précisé pour manifester l’engagement des futurs élus dans la réalisation des objectifs du programme du Président de tous les Algériens, a-t-il rappelé, au vu de la légitimité de son investiture et de l’amour que lui porte le peuple. M. Ouyahia a présenté le programme du RND dont les fondements reposent sur quatre axes assimilés à des commandements résidant principalement dans la préservation de l’unité, de la stabilité et de la sécurité du pays, à la rationalisation de la gestion publique, au renforcement de l’économie et à l’amélioration de la situation sociale. L’intervenant a ensuite défini les valeurs de la révolution auxquelles la nation demeure fortement attachée. Au plan économique le porte-parole du RND s’est attardé sur la particularité de la conjoncture marquée par la crise financière et ses retombées sur le développement avant de présenter les propositions de redressement du Parti dans l’option du programme du Président grâce à un débat national sur la situation sociale, à la décentralisation de la décision d’investissement, à l’amélioration de l’environnement des affaires, à la promotion du production locale et à l’encouragement de l’outil de réalisation national, au soutien à l’agriculture…

« Non à la dette extérieure… », s’est-il emporté avant de soumettre d’autres formules en se basant sur la valorisation de la notion du travail et l’acquisition d’un savoir-faire. Le volet social a fait l’objet d’une série de recommandations accordant plus de liberté et d’implication du secteur privé, particulièrement dans le domaine de la promotion immobilière.

A. bellaha