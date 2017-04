CAMPAGNE ÉLECTORALE LÉGISLATIVE

Les chefs de parti ont réitéré leurs appels aux jeunes à participer activement à l’édification d’un État fort, à travers une participation massive aux élections législatives, mettant l’accent sur le militantisme politique à même d’impliquer davantage les jeunes et les forces vives de la société dans la gestion du pays.

Au 13e jour de la campagne électorale, le président du parti El Karama, Mohamed Benhamou, a appelé les jeunes, à l’occasion d’un meeting populaire animé à Khenchela, à se diriger en masse aux bureaux de vote pour élire leurs représentants et participer ainsi d’une manière «active» et «efficace» à l’édification d’un «Etat fort, à même de préserver les acquis de l’Algérie, notamment la paix et la stabilité recouvrées grâce à la politique clairvoyante du Président Abdelaziz Bouteflika».

Le même discours a été tenu à Tissemsilt par le secrétaire général du Parti national algérien (PNA), Youcef Hamidi, qui s’exprimait au nom de l’Alliance El Feth, exhortant les jeunes à «s’investir» dans la politique et à se positionner comme alternative «face à ceux qui tentent de parasiter les élections». Pour sa part, le président du Front pour la justice et le développement (FDJ), Abdallah Djaballah, représentant de l’Union Nahda-Adala-El Bina a souligné à Mila que l’Union qu’il représente milite en faveur du développement du pays et la diversification de ses richesses pour le libérer de la rente pétrolière. A Tlemcen, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a appelé à dépasser la crise induite par la chute des prix du pétrole, par l’incitation à l’investissement productif à même d’assurer un meilleur avenir à la jeunesse algérienne, rappelant à ce propos les principaux axes du programme de son parti, à savoir la paix et la sécurité, la consolidation de l’économie nationale ainsi que l’amélioration de la politique sociale et la gestion du pays. La veille, soit jeudi, le président du Front national pour la justice sociale (FNJS), Khaled Bounedjma, a exhorté à Tébessa les citoyens et notamment les jeunes à se diriger en masse vers les urnes le 4 mai prochain afin de choisir les candidats de son parti, estimant à ce propos que le peuple algérien est animé d’«une forte volonté» de changement. Le secrétaire général du mouvement Nahda, Mohamed Douibi, un des représentants de l’alliance Nahda-Adala-Bina, a estimé, jeudi à Oran, que les élections doivent être le point de départ d’un changement pacifique sur les plans politique, économique, social et culturel, appelant par la même occasion à la consécration de la légitimité politique des institutions de l’Etat algérien par les urnes.

Pour sa part, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a affirmé à Bordj Bou-Arréridj que sa formation politique adoptait un programme «basé sur la prise en charge des préoccupations des couches défavorisées», précisant que le programme du FLN est «inspiré des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui incite «à la prise en charge des couches démunies de la société et à la défense des droits des personnes vulnérables».

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati a mis l’accent à Sétif sur la nécessité de donner l’occasion aux compétences d’accéder à des postes de responsabilité et mettre un terme à ce qu’il a qualifié de «clientélisme et tribalisme» pour «servir le peuple».

De son côté, le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a plaidé, à Ain Témouchent, pour une exploitation optimale des ressources de l’Algérie pour sortir de la crise, mettant l’accent sur la «moralisation de l’action politique» dans le but d’édifier un «Etat fort et une société cohérente». (APS)