M. Mohamed Aïssa aux imams : Sensibilisation et neutralité

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aïssa a appelé les imams à sensibiliser les citoyens à une participation massive aux élections législatives tout en observant la neutralité. «Les imams doivent œuvrer à convaincre et à sensibiliser les citoyens quant à l’importance des élections législatives tout en observant la neutralité étant donné que les lois de la République interdisent aux imams de prendre le parti d’aucune formation politique dans leurs prêches», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse en marge d’une session de formation au profit des imams. «Nous souhaitons que la société participe au choix de représentants compétents dans la nouvelle Assemblée nationale populaire», a-t-il ajouté, mettant l’accent sur «le rôle des imams dans la sensibilisation à cette journée décisive et importante pour le pays». M. Aïssa a rappelé dans ce sens les efforts consentis par les imams pour prôner l’amour et préserver la paix et la stabilité du pays notamment lors de la décennie noire ainsi que lors du “printemps arabe” qu’ont connu certains pays arabes. Concernant les visites de terrain qu’organiseront les zaouïas en vue d’assurer le succès des prochaines législatives, le ministre s’est félicité de cette initiative car «elle vise, selon lui, à servir la société et le pays». Le ministre a mis en avant le rôle de la mosquée dans la lutte contre le sectarisme en réponse à l’appel du président de la République à unifier les rangs face aux tentatives des réseaux extrémistes religieux de s’infiltrer dans le pays par les frontières». En réponse à une question sur l’existence de sectes en Algérie, le ministre a affirmé que «la mission de l’imam est de sensibiliser les citoyens aux dangers de ce phénomène». «La Constitution algérienne garantit la liberté de culte pour les non-musulmans, mais les lieux de culte ne saurait être utilisés sans autorisation ou en dehors de ce que stipulent les lois de la République».