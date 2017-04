HIISE : Un impact positif sur la gouvernance en Afrique

Le président de la Haut instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a affirmé jeudi à Alger que la création de son instance était une «expérience inédite» en Afrique qui pourrait avoir un impact positif sur la gouvernance dans le continent. «La création de l’instance est une expérience inédite en Afrique, une expérience que nous œuvrons à promouvoir de manière sereine et scientifique partant de l’intérêt de notre pays et au regard du contexte particulier que traverse l’Afrique et le monde arabe tout entier», a déclaré M. Derbal à la presse à l’issue de sa rencontre avec l’ambassadeur d’Afrique du Sud à Alger, Dennis Dlomo. Le président de la HIISE a indiqué avoir expliqué durant la rencontre cette expérience qui a eu un écho favorable chez l’ambassadeur qui a estimé que sa réussite en Algérie «se répercutera positivement sur l’expérience de la gouvernance en Afrique, l’un des principaux objectifs de l’UA». Pour sa part, l’ambassadeur d’Afrique du Sud a salué les efforts consentis par les membres de la HIISE, exprimant le souhait qu’elle puisse mener à bien l’organisation des législatives du 4 mai prochain. M. Dlomo a mis en avant le travail de la HIISE en collaboration avec les partis politiques dans le cadre des préparatifs de cette échéance électorale.