L’usine de montage sera implantée à Annaba : Le premier camion Foton en mars 2018

L’industrie automobile maintient sa vitesse supérieure. Les conventions se succèdent. C’est au tour du concessionnaire automobile KIV Group et du constructeur chinois Foton spécialisé dans la fabrication de véhicules lourds de signer, jeudi à Alger un contrat pour la création d’une société mixte Foton Motors Algérie pour l’installation d’une usine de montage et de fabrication de camions à Annaba. D’un coût de 50 millions de dollars dont 50% seront assurés par les fonds propres de la société Foton Motors Algérie, alors que le reste sera couvert par des banques, le projet sera réalisé selon la règle 51-49 % régissant les investissements étrangers en Algérie. A l’issue de cette cérémonie, le directeur général du KIV Group, Ahcène Khodja a déclaré que le processus de fabrication se déroulera en deux phases : la première, s’étalant de 2018 à 2020, sera consacrée à la production des modèles en SKD (montage) tandis que la deuxième, au-delà de 2020, verra l’entrée en production en CKD (la chaîne de peinture et la fabrication de différentes pièces et accessoires seront fabriquées localement). Pour sa part, Yang Guotao, vice-président du groupe Foton a précisé que ce projet s’inscrit dans le cadre de partenariat algéro-chinois et que son groupe veille à un « transfert fiable et rapide de la technologie », avec à la clé une formation qui sera dispensée aux ingénieurs algériens.

Intervenant de son côté, le directeur des ressources humaines de KIV Group, Omar Kouadria, a fait savoir que la société Foton Motors Algérie signerait une convention avec l’université Badji-Mokhtar (Annaba) portant sur la formation de diplômés universitaires de cet établissement et leur insertion professionnelle dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que ladite usine de montage s’étend sur une superficie de 160.000 m2, et son entrée en activité permettra la création de 300 postes de travail directs durant la première année pour arriver progressivement à 1.000 postes après trois années de fonctionnement. La première phase de la production portera sur la fabrication des trois modèles de camions Foton les plus vendus sur le marché local, à savoir les camions de 2,5 tonnes (t), de 3,5 t et de 6 t avec une capacité de production de 5.000 unités/an durant la première année d’activité pour arriver entre 20.000 et 30.000 unités/an d’ici 4 à 5 ans. Le directeur général de KIV Group annonce que le premier camion Foton sortira de l’usine en mars 2018. Quant au taux d’intégration, il a estimé qu’elle serait à hauteur de 10% durant la première année d’activité pour progresser graduellement à 40% en 2022.

En plus de son activité principale de commercialisation de tous types de matériels roulants, Eurl KIV assure également et pleinement les missions de services après-vente à l’ensemble de sa nombreuse clientèle qui représente tous les segments du marché, (particuliers, entreprises publiques et privées, administration et collectivités territoriales, etc.)

Fouad Irnatene