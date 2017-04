Tizi Ouzou : l’amazigh, facteur de consolidation de l’unité nationale

Comme l’année précédente, la célébration du 37e anniversaire du printemps amazigh se veut, cette année aussi, un moment historique marqué par la consécration de l’amazigh comme langue officielle, un fondement pour lequel des générations se sont consacrées et lutté, depuis le mouvement nationaliste jusqu’au moment de la reconnaissance de cette culture millénaire du peuple algérien. La commémoration de cette date importante dans l’histoire contemporaine nationale constitue également un moment approprié pour rendre de vibrants hommages aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés, certains au prix de leur vie, particulièrement les victimes des événements tragiques et douloureux du printemps 2001, pour la reconnaissance de cet élément indissociable de l’identité nationale. Durant ces deux dernières années, la célébration de Tafsut Imazighen revêt un caractère particulier du fait du passage de notre identité du stade de la revendication à celui de la consécration effective, avec la constitutionnalisation de l’amazigh, une langue et une culture qui ont survécu depuis des millénaires. La pleine consécration de cette culture nationale amazighe est, de l’avis de la majorité de militants et de chercheurs, venue à point nommé pour conforter le socle identitaire de l’Algérie. L’amazigh consacré, depuis le mois de février de l’année dernière, langue nationale et officielle, dans la nouvelle Loi fondamentale, est une décision sage et juste ayant mis fin à plusieurs années d’injustice qu’a subie la culture amazighe, estiment ces militants, en soulignant l’urgence de la création de l’Académie de langue amazighe, comme stipulé dans la Constitution du pays, pour enclencher le processus de mise en œuvre de sa promotion et son développement. Les avis convergent tous sur l’impérative nécessité de mobiliser tout le peuple algérien afin de reconstruire et de renforcer son unité et son intégrité territoriales par-delà les différences et la diversité culturelle qui ne peuvent que se compléter et s’enrichir davantage et mutuellement. La conjugaison des efforts, la clairvoyance des actions, le travail et la recherche… sont là entre autres voies et moyens à même de permettre de relever les défis induits par cette décision d’officialisation de l’amazigh comme langue nationale et officielle, s’accordent encore les spécialistes et universitaires. Dès lors que l’amazigh est consacrée langue nationale et officielle, il est désormais temps de l’extraire du registre de l’exploitation politicienne et de l’inscrire dans celui du travail académique et universitaire, afin de permettre sa rapide promotion pour occuper la place qui devrait être la sienne dans les institutions de la République et dans tous les domaines d’activités. «Les partis politiques n’ont rien à faire pour l’amazight, par contre les académiciens ont beaucoup à faire au profit de cette langue», assène la population locale qui fêtera aujourd’hui, dans la communion la plus parfaite, le 37e anniversaire du printemps amazigh qui n’est plus restreint à une seule région du pays, mais à tout le pays, du sud au nord et de l’est à l’ouest, en témoigne d’ailleurs le riche et non moins varié programme concocté en la circonstance par la wilaya de Tizi Ouzou, pour marquer cette date symbole des luttes pacifiques pour le plein recouvrement de l’identité nationale. Plusieurs wilayas participent aux festivités commémoratives de cet événement qui ont commencé depuis le 15 du mois avril, et se poursuivront jusqu’au 24.

B. A.