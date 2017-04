37e anniversaire de Tafsut Imazighen : Des marches et autreS festivités

La célébration du 37e anniversaire du Printemps amazigh, Tafsut Imazighen, a été marquée par l’organisation, jeudi dernier, de plusieurs activités festives et commémoratives, à la hauteur de cette date symbole de la lutte pour l’émancipation et la démocratie.

Ces riches manifestations culturelles sont l’œuvre de plusieurs organisations, associations et de directions de wilaya de Tizi Ouzou, à l’instar des directions de la culture et de la jeunesse et des sports qui ont mis le paquet pour donner une dimension nationale à cette célébration. En plus des traditionnelles marches du 20 avril qu’organisent chaque années les anciens du mouvement culturel berbère (MCB), pour perpétuer la symbolique de cette date et inviter les jeunes générations à s’inspirer de la lutte pacifique des anciens pour la promotion de la langue amazighe, qui est désormais consacrée langue nationale et officielle dans la Constitution du pays, la wilaya de Tizi Ouzou a été le théâtre de riches et variées festivités commémoratives organisées par le mouvement associatif, en collaboration avec les directions citées plus haut. Tous les établissements culturels et de la jeunesse et des sports ont abrité des activités inhérentes à cette date historique. La ville des Genêts s’est parée, en cette occasion, de ses plus beaux atours aux couleurs nationales, alors que des véhicules arborant les mêmes couleurs sillonnaient les rues de la ville pour réitérer l’attachement indéfectible de la population de la wilaya à l’unité nationale, pour laquelle avaient vaillamment lutté nos valeureux chahids et moudjahidine durant la glorieuse Révolution de Novembre 1954. L’Association des veuves et filles de chahids a tenu, elle aussi, à exprimer l’attachement des descendants de ces valeureux chahids et moudjahidine à l’unité nationale, pour laquelle se sont sacrifiés leurs parents, en organisant une marche au centre de Tizi Ouzou et à laquelle a pris part une foule importante. «L’Algérie, une et indivisible» a été le principale mot d’ordre de cette manifestation pacifique des veuves er filles de chahid, auxquelles se sont joints les militants et sympathisants du FLN et autres militants politiques, à leur tête le vice-président de l’APN, Saïd Lakhdari, et tous les candidats de la liste de candidatures qu’il pilote aux élections du 4 mai prochain. Une autre marche symbolique a été organisée par les candidats sur la liste indépendante Tizi+, pour marquer cette date historique et réitérer leur attachement à l’unité nationale. Les manifestations grandioses qui ont lieu jeudi dernier à Tizi Ouzou ont démontré une fois de plus que la population de Kabylie reste foncièrement attachée à la préservation de l’unité nationale, contrairement à ce que véhiculent les tenants du séparatisme à la solde des lobbys étrangers, que la stabilité et l’union de l’Algérie dérangent. En plus de ces manifestations exprimant l’attachement de la population à l’unité nationale, la commémoration de cette date anniversaire des événements du Printemps amazigh, qui coïncide avec le 16e anniversaire des douloureux événements du printemps 2001, a été marquée par des recueillements et de dépôts de gerbes de fleurs à la mémoire de personnalités culturelles, historiques et artistiques ayant contribué à l’éveil des consciences par rapport à la question identitaire et aux droits démocratiques en Algérie. Des centaines de personnes, notamment des hommes de lettres, de culture et des représentants de la famille révolutionnaire ont pris part à ces cérémonies de recueillement en hommage à ces personnalités, notamment le militant MCB et journaliste Achour Belghezli et le chanteur populaire Matoub Lounes, tous les deux assassinés par le terrorisme, des chahids Amar Imache et Mouloud Feraoun. Hier, la direction de la culture a organisé une autre cérémonie de recueillement à la mémoire d’autres personnalités de la culture, à l’instar des feux Mouloud Mammeri et Mustapha Bacha, ainsi que du chahid Mabrek Aït Menguellet.

Bel. A.