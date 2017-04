salon du livre de Boudjima (Tizi Ouzou) : hommage à Mouloud Mammeri

Pas moins de 26 maisons d’édition et 62 auteurs littéraires, notamment Amin Zaoui, Sarah Haidar, Samir Toumi, Youcef Merahi, HendSadi, Maïssa Bey, Nacer Boudiaf, Hanane Bouraï, Youcef Tounsi, Chawki Amari, Abdelmadjid Merdaci, Nourredine Sadi, prennent part à la 4e édition du Salon du livre qui s’est ouvert jeudi dernier à Boudjima, près de 25 kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Une foule assez nombreuse d’amoureux du livre et de la lecture, et d’auteurs ont pris part à la cérémonie d’ouverture de ce Salon qu’organise l’Assemblée populaire de la commune de Boudjima. Le premier jour de cette édition, qu’abrite la bibliothèque communale Mohia, a vu la tenue de plusieurs conférences et présentations de nouveaux ouvrages littéraires, des expositions et ventes dédicaces de livres au niveau du hall et salles de cette belle bibliothèques communale, et l’installation de six ateliers dédiés à la poésie, la lecture, le théâtre, le dessin, l’écriture, le conte et la création artistique au profit des élèves encadrés par de différents spécialistes. Hier, deuxième jour de ce Salon, les organisateurs ont programmé deux conférences et présentation de deux ouvrages écrits par Samir Toumi, l’Effacement, et Sarah Haider, la Morsure du coquelicot. Pour la clôture, aujourd’hui, il est prévu la présentation de trois autres ouvrages par leur auteur, à savoir le Premier sera un garçon, de Rachid Oulebsir, Ils ont trahi notre combat, de Zoulikha Belkadour, et les Cendres froides, de Youcef Tounsi. Ce Salon, qui a pris une dimension nationale par le nombre d’auteurs et les maisons d’édition qui prennent part au fil des éditions, est organisé par l’APC de Boudjima, en collaboration avec les associations Lyra, un Livre, une Vie, ACABM et Anza, ainsi que la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques. Le Salon est financé par le budget de l’APC, en attendant des sponsors qui sont très attendus, pour améliorer les conditions de déroulement de ce Salon qui participe à la promotion du livre et de la lecture. Cette quatrième édition de ce Salon est dédiée à l’anthropologue et auteur Mouloud Mammeri, dont l’Algérie célèbre, cette année, le centenaire de sa naissance. Bel. Adrar