Concert Opéra des opéras, de l’opéra d’Alger : Summum des concerts mondiaux

Les mélomanes de la musique symphoniques avaient rendez-vous, mercredi soir, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, avec un concert d'exception, intitulé Opéra des opéras, des extraits des plus grands et célèbres opéras de la musique classique des siècles précédents.

Animés par une cinquantaine de musiciens de l'orchestre de l'Opéra d'Alger, sous la baguette du maestro Amine Kouider, les extraits des opéras, le Bourgeois gentilhomme, de Jean Baptiste Lully, les Noces de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, le Barbier de Séville, de Gioacchino Rossini, Elexir d'Amor, de Dominico Gaetano Mana Donizetti, Carmen, de Georges Bizet, la Traviata et Aida, de Giusseppi Verdi, Turandot, de Giacomo Puccini, O sole mio, d'Eduardo di Capua, et Die Lustige Witwe Duett (la Veuve joyeuse), de Franz Lehar, ont été interprétés par la cinquantaine d'instrumentistes professionnels, et qui sont parvenus à une telle complicité et synchronisation qui n'a rien à envier aux plus grands orchestres du monde, ainsi que quatre vocalistes aux capacités techniques remarquables et au talent prometteur.

En effet, le piment de la soirée a été la voix limpide et suave de quatre jeunes solistes algériens qui se sont hautement distingués après avoir transmis la magie de leur voix lyriques et exhibé la douceur de leurs cordes vocales. Il s'agit des jeunes sopranos, Ibtissem Amrane et Anissa Hadjersi, ainsi que des ténors Hadj Aïssa Amara et Adel Brahim, étudiants du professeur Abdelhamid Belferrouni à l'Institut national supérieur de musique (INSM), qui ont brillamment repris quelques mouvements des plus célèbres Opéras.

Le talent confirmé des jeunes solistes a fait sensation chez les 1.600 mélomanes présents ayant rempli toutes les places de l'Opéra d'Alger. Entre ovations et applaudissements, les solistes ont embarqué le public dans un voyage voluptueux, à travers des tours de chants époustouflants de précision et de puissance, avec une légère admiration particulière pour la jeune pépite Ibtissem Amrane, âgée seulement de 21 ans, dont l'interprétation a fait l'unanimité, ornant avec grâce le silence religieux de ce bijou architectural qui fait les beaux jours de la musique classique algérienne.

Amine Kouider a été impeccable, en sus de sa direction des dizaines de musiciens, mais aussi en tant que maître de cérémonie et animateur présentateur des œuvres présentées, souvent avec humour, avec notamment une direction artistique des grands événements. Les détails des lumières et le déroulement du concert étaient indiqués à travers la projection sur grand écran, au fond de la scène, d'affiches annonçant chaque pièce du programme, également porté sur des librettos délivrés à l'entrée.

Après s'être produits en solo, puis en duo, les vocalistes, très appréciés du public qui a savouré chaque instant du spectacle dans la délectation, se sont érigés en quatuor, marquant la fin du récital, avec la pièce Orphée aux enfers-Galop, de Jacques Offenbach, également entonnée par l'assistance, sur invitation du maestro Amine Kouider.

Ayant parvenu à fidéliser un grand nombre de mélomanes, un grand public recueilli et mélomanes prend d'assaut l'Opéra d'Alger à chaque concert de l'orchestre, un exemple de réussite pour les établissements culturels en Algérie qui devraient mettre de grands moyens pour gagner la confiance du public.



Kader Bentounès