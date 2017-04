BATIMATEC : Promotion des secteurs hors hydrocarbures

Le palais des expositions d’Alger, sis aux Pins maritimes (SAFEX), abritera du 23 au 27 avril courant, la 20e édition du Salon international du Bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, BATIMATEC. Pas moins de 1.300 participants algériens et étrangers et quelque 200.000 visiteurs sont attendus à cette manifestation d’envergure internationale. Il faut dire que les organisateurs de cette initiative, SAFEX et BATIMATEC EXPO, qualifient ce rendez-vous d’« événement leader à l’échelle continentale », constituant, ainsi, le plus grand rassemblement professionnel, offrant un large aperçu sur les nouveautés du secteur des BTP, une ressource importante pour un marché fortement actif et comme le dit si bien l’adage : « Quand le bâtiment va, tout va ». Il faut dire que toutes les branches, du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics seront représentées à la faveur de cette manifestation. Les professionnels, notamment ceux activant au niveau des secteurs en exposition, soutiennent haut et fort que le Salon BATIMATEC se présente comme « un événement de première importance, au regard de la place de ces filières dans la nouvelle dynamique économique de l’Algérie et par son rôle de créateur de valeur ajoutée ». Les industriels, producteurs et concepteurs de produits, matériaux et procédés intéressant le bâtiment, la construction et les travaux publics, la corporation des architectes et urbanistes, les experts et technologues des services et métiers dédiés aux secteurs, les investisseurs, les porteurs de projets…etc., sont autant d’acteurs économiques qui comptent participer activement au Salon. Il est à relever, qu’en marge de l’exposition, nombre de conférences et de travaux d’ateliers sont prévus. Les organisateurs de cette manifestation privilégieront, en particulier, des thématiques portant sur « l’innovation, l’éco-construction, la sécurité industrielle, la formation aux métiers du bâtiment, l’industrie des ciments, la promotion des produits locaux, la production de qualité et la satisfaction du marché national, la création de nouvelles filières ou de nouveaux produits et procédés ou le partenariat ».



Promouvoir les nouveaux secteurs économiques



L’opportunité se présente également pour mettre en lumière les entreprises nationales (notamment les PME et les PMI) innovantes, qui proposent des produits conformes aux normes et standards internationaux et qui arrivent surtout à conquérir des marchés extérieurs. L’objectif est de « répondre de manière judicieuse à l’ambition des pouvoirs publics de promouvoir de nouveaux secteurs de l’économie hors hydrocarbures », soulignent les organisateurs. Remarque importante à retenir, pas moins de 1.300 exposants, dont 50% de participants étrangers venant d’une dizaine de pays, prendront part à cette 20e édition du Salon, comme souligné récemment par le président-directeur général du Batimatec. M. Raouf Stiti a également déclaré que « cet important événement est en train de rassembler énormément d’entreprises, preuve étant, a-t-il dit, que nous occupons, depuis quelques années, l’ensemble des surfaces de la Safex sur une superficie totale de 44.000 m² ». S’exprimant ensuite à propos de la répartition des différents stands, il fera remarquer que les emplacements sont attribués en tenant compte de la sectorisation de l’exposition, « c’est-à-dire selon leurs activités ; ce qui permettra en conséquence aux visiteurs de viser directement le domaine souhaité », a-t-il expliqué.

Pour cette vingtième édition, l’objectif est de gagner la satisfaction absolue de l’ensemble des partenaires du Salon qui ont pris part à cette manifestation, tout au long de ces dernières années. Le Salon vise, notamment, à réunir en un même lieu et en même temps, toute l’offre et la demande d’un secteur d’activités commun, permettant ainsi aux exposants et aux visiteurs de communiquer en direct, grâce à des informations actualisées et personnalisées. Il est question aussi de favoriser le positionnement des acheteurs nationaux et internationaux, qui peuvent voir, comparer et passer commande. Ce qu’il y a lieu de noter pour cette 20e édition, particulièrement, c’est la forte demande relative à la participation au Salon ; ce qui dénote de la bonne santé du secteur du bâtiment en Algérie.

Il convient de rappeler, enfin, que le Salon Batimatec avait regroupé, lors de l’édition de 2016, pas moins de 1.200 exposants, dont 624 sociétés nationales et 599 sociétés étrangères originaires de 24 pays qui ont exposé leurs produits et services sur une superficie totale de 44.000 m².

Soraya Guemmouri