Production d’insuline par Saidal : Lancement dans deux mois

« L’usine de Saidal, spécialisée dans la production de l’insuline débutera la fabrication effective dans deux mois, avec une capacité de production de 2,5 millions de flacons par an, alors que le besoin national ne dépasse pas les 800.000 unités par an », telle est l’annonce faite par le directeur de l’unité spécialisée dans la production d’insuline humaine, dont le siège est à Constantine. M. Karim Samrani a fait savoir qu’en matière de production pharmaceutique, le projet de fabrication d’insuline, initié en 2013 et porté par SAIDAL, en partenariat avec le laboratoire danois Novo Nordisk, leader mondial dans le traitement du diabète, est en phase finale de concrétisation « d’ailleurs on est en pleine période d’essai », a-t-il dit. Avec cette entrée en production, l’entreprise escompte réduire le prix moyen de vente de l’insuline sur tout le marché algérien et l’exporter à d’autres pays africains, une fois la demande locale satisfaite. Idem pour la production de sirops, le même responsable a indiqué qu’une unité de production entrera en exploitation dans deux mois, avec une capacité de production de 35 millions d’unités par an.

Le responsable a expliqué dans ce sens que cette unité permettra à l’antique Cirta de devenir « un pôle de la production pharmaceutique ». « On envisage d’élargir la production d’insuline, diminuer les importations de ce médicament afin de contribuer à la réduction de la facture des médicaments », a-t-il indiqué.

En effet, cette démarche entre dans le cadre cette nouvelle politique initié par le gouvernement, dictée par le volume des importations dont la facture est de plus en plus importante. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre fin — de manière graduelle — à ces importations, notamment en développant localement l’industrie pharmaceutique nationale. Il faut dire que de grandes avancées en matière de développement dans le domaine de la production nationale de médicaments ont été enregistrées, à l’instar de la fabrication pharmaceutique d’une manière générale. D’ailleurs, le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, M. Abdelmalek Boudiaf, a révélé que le taux de production locale des produits pharmaceutiques a dépassé 61% de la valeur du marché du médicament, « on prévoit d’atteindre les 70% durant le premier semestre de l’année prochaine, les pays qui réalisent un tel chiffre peuvent prétendre à une plateforme d’exportation du médicament. C’est notre objectif », a-t-il déclaré.



« La conquête du marché extérieur du médicament doit constituer une priorité »



Le ministre a, d’ailleurs, expliqué qu’à l’horizon 2020, la production pharmaceutique connaîtra une relance qui permettra une couverture à près de 90% des besoins du marché. « Grâce à l’édification d’une industrie nationale du médicament, en partenariat avec des laboratoires étrangers, l’Algérie arrivera, d’ici cinq années, à couvrir près de 90% de ses besoins en médicaments », a-t-il dit. Aujourd’hui 50% des besoins en médicaments sont couverts par la production locale et le reste est importé. Cet objectif tracé renseigne à quel point l’industrie des médicaments occupe une place importante dans l’actuelle politique gouvernementale. Pour ce faire, l’exécutif a adopté une série de mesures, ces dernières années, a rappelé le ministre. Celles-ci concernent, notamment l’amélioration de la place de Saidal dans la production nationale, et le développement du secteur de la production pharmaceutique, via, notamment l’interdiction de l’importation de médicaments fabriqués localement et l’obligation d’un partenariat avec un opérateur algérien pour les investissements étrangers.

Actuellement, le marché global du médicament est constitué par la production locale et les importations. Ce marché représente aujourd’hui environ 3 milliards de dollars. L’Algérie importe les deux tiers de ces médicaments, ce qui équivaut à environ, deux milliards de dollars. Il y a actuellement 80 opérateurs sur le marché national et plus de 150 projets en réalisation. Par ailleurs, M. Boudiaf a indiqué que le taux satisfaisant de couverture des besoins nationaux en produits pharmaceutiques rend « inéluctable » le recours à l’exportation dans le cadre du nouveau modèle économique préconisé par les hauts responsables du pays. « L’exportation du médicament permet au pays d’assurer une entrée en devises fortes, j’invite les responsables des unités pharmaceutiques privées à ne pas focaliser leur intérêt sur l’approvisionnement du marché national, mais penser à conquérir des marchés d’Afrique et des pays arabes, voire d’Europe », a-t-il dit. Selon le ministre, l’Algérie doit, au regard des potentialités dont elle dispose, occuper la première place en Afrique et dans le monde arabe dans le domaine de la production pharmaceutique, assurant que l’Etat ne ménagera aucun effort pour venir en aide à ceux désirant se lancer dans l’exportation du médicament.

Il y a lieu de dire qu’actuellement l’Algérie exporte les médicaments produits localement vers 11 pays africains et quelques pays arabes.

Sarah A. Benali Cherif