SAUVEGARDE DU patrimoine Ahellil : Valoriser la mission des associations

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a appelé, jeudi à Timimoun (Adrar), à valoriser la mission des associations œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine de l’Ahellil. Le ministre, qui s’est rendu à la wilaya déléguée de Timimoun (220 km au nord d’Adrar), où il a inspecté le théâtre en plein air qui abrite annuellement la fête de l’Ahellil, a salué la mission des associations locales qui œuvrent pour la sauvegarde de ce patrimoine ancestral. Il a indiqué que son département accompagnait et soutenait cette manifestation annuelle (Ahellil), retenue parmi les manifestations culturelles et patrimoniales nationales, relevant l’importance que revêt ce legs immatériel national, classé patrimoine universel. M. Mihoubi a également inspecté, dans la région, le Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre, se félicitant des efforts déployés par ce centre pour la sauvegarde de cet art architectural traditionnel. Mettant à profit la visite du ministre de la Culture, les responsables de cette structure ont suggéré l’intégration de l’art de la décoration architecturale locale parmi les filières d’études universitaires. Azzedine Mihoubi s’est ensuite rendu dans la commune d’Ouled-Saïd, où il s’est enquis des activités de la bibliothèque publique, avant d’inspecter, au terme de sa tournée dans la wilaya, le complexe culturel, le Centre national des manuscrits et la salle de cinéma Afrah, dans la commune d’Adrar. (APS)