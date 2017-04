consolidation de l’égalité hommes-femmes : De grandes avancées

La ministre de la Solidarité nationale, Mme Mounia Meslem Si Amer, a annoncé, jeudi, qu’un projet de mise en œuvre durant la période 2017-2021, d’un plan national comprenant les mécanismes de consolidation de «l’égalité des sexes», et ce dans le cadre de la complémentarité des rôles entre les hommes et les femmes, aux différents niveaux de la vie politique, économique et sociale, est en cours d’élaboration. La ministre, qui a procédé à l’installation de la commission intersectorielle des points focaux du genre, composée de représentants des départements ministériels et établissements concernés, ainsi que des chercheurs, a précisé que cette commission va se pencher sur l’élaboration de ce plan, qui viendra compléter les mécanismes nationaux mis en place dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes en Algérie.

L’installation de cette commission traduit, selon la ministre, la volonté institutionnelle de concrétiser l’article 36 de la Constitution qui repose sur le principe d’égalité et d’équité.

Aussi, précise-t-elle, «l’adoption de la question du genre permet, en particulier, l’intégration de cette approche dans les programmes et plans sectoriels et intersectoriels, et le soutien des actions initiées par les femmes dans les domaines de développement et de promotion des droits».

Mme Meslem a indiqué que «cette commission se réunira tous les trois mois, afin d’établir son rapport sur la question du genre et sur l’application de la loi et de la règlementation dans ce domaine».

Elle a rappelé, à la même occasion, la politique adoptée par l’Algérie dans le domaine de l’égalité des sexes depuis l’indépendance. «Cette égalité a été consacrée dans les différentes constitutions algériennes en tant qu’une référence fondamentale, pour la promotion de la population et la préservation de sa dignité».

Il convient de rappeler que le dernier amendement de la Constitution a consacré de nouveaux acquis pour la femme, en attendant une évolution positive des mentalités et de certaines pratiques prévalant dans la société. Ainsi, les efforts incessants de l’Algérie visant la promotion et la protection des droits de l’homme ont favorisé la création de conditions appropriées d’un environnement politique, juridique, économique et social, qui octroie à la femme algérienne une place et un rôle déterminants dans le dispositif de transformation sociale.

Le vaste processus de réformes institutionnelles, politiques et socio-économiques, engagé en 2011, a abouti, en 2016, à l’adoption des amendements de la Constitution, avec pour objectif d’élargir davantage les espaces démocratiques et d’asseoir une gouvernance performante.

Cette nouvelle révision de la Constitution s’inscrit dans la dynamique globale des réformes engagées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant conduire à la consécration de l’État de droit, au renforcement de la démocratie participative, en prenant en charge la pluralité de la composante du peuple algérien.

Les amendements apportés à la Constitution affirment, en effet, la parité homme-femme sur le marché de l’emploi, et encouragent la promotion de la femme aux postes à responsabilités dans les institutions publiques.

Dans son message, à l’issue de l’adoption de la Constitution amendée, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait estimé que «la parité ne manquera pas de créer une dynamique réelle au sein de notre société, et constituera une avancée considérable des libertés démocratiques dans notre pays».

Le Chef de l’État avait relevé, cependant, que «ce qui est projeté aujourd’hui ne se réalisera, avec efficience, qu’avec le recul salvateur du temps qui favorisera, à terme, une évolution positive des mentalités».

En outre, la loi organique, promulguée en 2012, fait obligation aux partis politiques de consacrer aux femmes un taux égal ou supérieur au tiers dans leurs listes de candidature, dans le cadre d’une compétition ouverte sans discrimination aucune.

Dans la même dynamique, le Président de la République avait appelé le gouvernement à prendre les «mesures adéquates» afin que les femmes soient sensibilisées à leurs droits spécifiques, civils et politiques.

Il avait relevé, à la même occasion, que «la femme est en droit, conformément au principe de l’égalité des chances et abstraction faite du genre, d’accéder aux postes officiels politiques et administratifs de l’État, des organisations de la société civile, des partis et autres organismes».

Salima Ettouahria