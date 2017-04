Journée de sensibilisation sur l’autisme : Beaucoup reste à faire

La prise en charge des enfants et adultes autistes restent très insuffisante en Algérie en dépit des améliorations par rapport aux années précédentes.

Lors d’une journée de sensibilisation sur le thème « Tous à l'écoute des parents d'autistes » organisée jeudi dernier à Alger à la place de la Grande Poste, par l’Association Nationale Autisme Algérie et l’APC d’Alger-Centre, la présidente de l’Association Mme Leïla Ouali a déclaré que « beaucoup reste à faire dans ce sens. Les parents des enfants autistes trouvent de plus en plus des difficultés à scolariser leurs enfants et même étant adultes ils ont du mal à être intégrés dans les centres de formation professionnelle. »

Mme Ouali a expliqué que « c’est pour cette raison le but de cette action était de répondre aux préoccupations des citoyens, qu'ils soient parents d'autistes, ou parmi ceux désireux avoir de plus amples informations sur les causes et symptômes de cette maladie, d'autant que l'autisme est une maladie rare due à un dysfonctionnement cérébrale fonctionnel et non une maladie psychologique. L’association essaie à chaque occasion de sensibiliser les familles afin de susciter l'intérêt des citoyens et familles, attentifs aux informations fournies par les médecins et psychologues des différentes associations participant à cette manifestation sur l'autisme, son diagnostic et sa prise en charge précoce.»

La journée de sensibilisation, marquée par la participation de plusieurs associations au niveau national, a traité les thèmes liés aux solutions et mécanismes à même d'assurer une meilleure prise en charge des enfants autistes.»

La présidente de l’Association a indiqué « l'Etat a mobilisé tous les moyens pour améliorer les conditions d'accueil des enfants et adolescents autistes à travers l'ouverture de plusieurs structures et espaces équipés pédagogiquement et renforcés par un staff de psychologues et d'orthophonistes, tel le centre de Ben Aknoun qui est un modèle répondant aux normes internationales.»

Mme Ouali a appelé à la création de la création de centres psychopédagogiques à travers l'ensemble du territoire national, notamment au niveau des régions intérieures en vue de renforcer la prise en charge des enfants autistes et donner à leurs parents une lueur d'espoir, rappelant qu’une naissance sur 100 pourra donner un enfant autiste en Algérie contre une naissance sur 68 aux USA.

De son côté, le président de l'Association Autisme de la wilaya de Bejaia qui s'occupe de plus de 50 enfants a mis en avant, à son tour, la nécessité d'ouvrir un centre dans la région, relevant que la wilaya comptait uniquement 20 enfants autistes scolarisés, un nombre très faible.

Selon les spécialistes, 400.000 personnes seraient atteintes d’autisme en Algérie avec un taux de trois à quatre garçons pour une fille qui sont atteints, d’après le consensus international.

L’adaptation sociale et émotionnelle des enfants passe par l’apprentissage quotidien et ils doivent tout apprendre de manière rationnelle et la prise en charge doit être hors du commun nécessitant un suivi pédagogique adapté à leurs difficultés particulières.

« En matière d’autisme, les choses se réactualisent et les conceptions actuelles ne considèrent pas l’autisme comme une maladie. En réalité, c’est un trouble de la jonction entre les neurones affectant le fonctionnement du cerveau à divers niveau. La mémoire de l’environnement et du langage sont aussi affectés causant des handicaps chez l’enfant. L’autisme est certes un handicap ceci n’exclut pas la nécessité de dépister chez ces enfants leurs points forts », ont-ils expliqué.

A noter que plusieurs ateliers ont été organisés en marge de cette journée de sensibilisation, dont un atelier consacré aux parents d'enfants autistes qui ont témoigné sur la maladie de leurs enfants, la particularité des cas et le regard porté par la société à cet catégorie.

Wassila Benhamed