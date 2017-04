Nouvelle méthode de détection du cancer : L'Algérien Moumen Abib parmi l'équipe de recherche

Le docteur Moumen Abib, un Algérien installé en France, fait partie d'une équipe qui développe une nouvelle méthode d'imagerie médicale de détection du cancer, appelée Tep-scan, a-t-on appris jeudi auprès de cette équipe.

L'équipe a accueilli mercredi dernier son premier patient ayant utilisé le Tep-scan au centre hospitalier de Dunkerque (France), une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine nucléaire dont le but est d'étudier l'activité d'un organe.

Tep-scan (Tomographie par émission de positrons ou Pet-scan en anglais) est un examen isotopique qui sert à détecter une tumeur cancéreuse et/ou métastasasse, et à surveiller son évolution. Il consiste à injecter un produit légèrement radioactif (isotope) dans le corps, qui va se fixer sur les tumeurs et/ou métastases.

Le Dr Abib est arrivé en Belgique en 1982, où il a poursuivi des études fructueuses en médecine avant de se spécialiser en médecine nucléaire. Ses intérêts particuliers sont les pathologies ostéo-articulaires, les maladies de la thyroïde, la cardiologie et la

neurologie.