REGARD : Grand merci pour la conscience professionnelle

Elles sont la cheville ouvrière des administrations. Elles s’occupent de l’élaboration des rapports, des relations entre le personnel et le big boss, traitent toute la paperasse de leurs services, détiennent aussi, tous les secrets de leur entreprise. Dans la discrétion la plus totale, elles s’adonnent à leur métier, avec dévouement, portant sur leur dos, le passé, le présent et le futur de la boîte où elles travaillent et pourtant on ne parle jamais d’elles. Pis encore, elles sont sous estimées, mal considérées, pour la simple raison qu’elles exercent le métier de secrétaire. Ce n’est qu’une secrétaire. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase méprisante et dévalorisante, sans réfléchir un instant au sort de ces organismes, si celles-ci n’existaient pas? En tout cas, une chose est sûr beaucoup d’entre-nous, ont certainement retenu, dans leur mémoire ce genre de réflexion à la limite de l’insolence, pour ne pas dire carrément, une manière, plus ou moins «élégante» pour ne pas les traiter de tous les mots. Certains oublient que derrières ces employées polyvalentes et créatives, se cache une personne aimable, émérite, confidente, entreprenante et très efficace. Etre secrétaire, est loin d’être un sot métier. Bien au contraire, c’est un métier spécial, noble même, il suffit de savoir que la confidentialité est hautement exigée pour la pratique de ce job. Aujourd’hui, c’est la fête de ces fées de bureaux qui débordent de dynamisme et nous ne pouvons que les féliciter pour le travail important qu’elles exercent, indispensable pour le fonctionnement de leur entreprise. En ce jour bien particulier, à plus d’un titre, nous ne pouvons, en fait que rendre à César, ce qui lui appartient et leur rendre un grand hommage à ce personnel qui connaît si bien, les mots loyauté envers leur responsable et employeur. Certes, la société a changé, les outils de travail également, avec l’informatique et les nouvelles méthodes de gestion, il n’en demeure pas moins que le rôle de la secrétaire garde toujours sa spécificité, gagnant quelques étoiles même pour devenir carrément des assistantes. Une reconsidération qu’elles méritent, haut la main. Bonne fête, à toutes les secrétaires !

Samia D.