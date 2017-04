Fièvre aphteuse: Lancement de la campagne de vaccination

Afin d’éviter la propagation de l’épizootie de la fièvre aphteuse, une campagne de vaccination contre cette maladie qui fait sa réapparition en Algérie après celle enregistrée en 2014, a démarré hier, et ce, à travers tout le territoire. Cette campagne intervient après la confirmation de la maladie détectée dans quatre foyers, recensés dans quatre wilayas différentes du pays, en l’occurrence, Sétif, Médéa, Bordj Bou Arreridj et Relizane.

Selon le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum «Il s’agit d’une fièvre aphteuse de type A. Ce type de fièvre aphteuse a pratiquement disparu de notre pays depuis les années 1970» dira t-il en ajoutant : «on a des suspicions sur l’existence d’autres cas. On a pris des échantillons qu’on a envoyés au laboratoire».

Suite à ces alertes, le ministre a assuré que son département a pris toutes les mesures nécessaires afin d’accélérer l’analyse des échantillons. Pour ce qui est des causes de cette maladie, le ministre a affirmé que «pour l’heure, le transit illégal de bovins dans les wilayas frontalières, reste la thèse la plus probable». Précisant que c’est un «virus qui se propage même dans l’air», spécifiant toutefois que cette thèse reste à confirmer



Des vaches importées du Niger à l’origine de l’épidémie



Le scénario de la fièvre aphteuse, maladie hautement contagieuse, et qui se propage à grande vitesse, est le même que celui de 2014, où elle est apparue dans notre pays suite à l’introduction frauduleuse de bovins à partir de la Tunisie. Devant l’irresponsabilité et l’inconscience de certains éleveurs qui se sont approprié des cheptels à des prix bas, la situation s’était « dégradée» et plusieurs wilayas ont été atteintes. Chose qui a provoqué d’énormes pertes pour les éleveurs, mais aussi pour l’Etat.

Et c’est pourquoi, M. Chelghoum n’exclut pas qu’un transit illégal de bovins à partir des frontières sud de l’Algérie soit à l’origine du déclenchement de cette maladie. «Tout est possible, notamment à partir des frontières du Sud», a-t-il signalé avant de tempérer ; «ce qui est certain, c’est que le premier foyer qui a été découvert comptait 11 taurillons importés d’Europe et une vache locale». C’est une souche qui est très présente dans certains pays africains comme le Niger». Selon lui, l’apparition de cette épidémie est liée aux mouvements de cheptel. «C’est quelque chose qui est passée à travers le mouvement de cheptel. Ce qui explique la décision et l’instruction que j’ai transmises aux walis et aux services de sécurité pour suspendre tout mouvement de cheptel entre les wilayas, notamment du sud vers le nord», souligne-t-il. «Pour les cas confirmés, le nombre n’est pas élevé. Ce sont quelques élevages», assure-t-il, ajoutant, que le ministère de l’Agriculture a entamé une procédure pour l’importation d’une grande quantité de vaccin et de la mise en route de l’opération de vaccination du cheptel.



L’assurance, une responsabilité civile



Les éleveurs sont responsables des faits de leur cheptel ou de leurs animaux d’élevage d’une manière générale. Il s’agit de la responsabilité pour le fait animal.

Aussi, selon les experts du secteurs, pour minimiser les pertes, le risque d’atteinte du bétail doit être pris en charge dans le cadre de contrats d’assurance dûment établis.

La possession de bovins à fort potentiel génétique, ou d’animaux d’élevage fragile (caprins, moutons, chèvres…), rend nécessaire de les assurer contre la mortalité accidentelle, notamment les maladies comme celle apparue actuellement, l’épizootie de la fièvre aphteuse.

Ces assurances indemnisent les éleveurs en général, en plus de l’indemnisation de l’Etat en cas de mort des animaux par maladie réputée contagieuse ou attaques d’animaux sauvages….

Dans ce contexte, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) propose plusieurs produits dans le cadre de la couverture assurantielle pour aider les agriculteurs à éviter les pertes induites par les catastrophes naturelles ou des maladies.

L’absence de cette culture chez les agriculteurs est à déplorer malgré la disponibilité de plusieurs produits, sachant que le ministère de l’Agriculture œuvre à développer ce secteur à travers une sensibilisation des agriculteurs et la mise en place de mécanismes économiques modernes.



Plusieurs agences se chargent de l’assurance du cheptel



Les agences qui opèrent dans le domaine de l’assurance du cheptel ne manquent pas. La CNMA en fait partie et vise pour objectif «de préserver le patrimoine animalier du pays et d’offrir les meilleures conditions aux éleveurs». Tout travail de fond se fait pour sensibiliser et préparer l’environnement à adhérer à ce produit d’assurance cheptel. Tout le monde est concerné, l’agriculture au sens traditionnel du terme est révolue. La société d’assurance agricole peaufine d’autres produits d’assurances pour les agriculteurs, entre autres, le risque «perte produit», «frais médicaux du cheptel», «entretien des vaches laitières»… C’est une manière de donner plus de garanties aux agriculteurs et éleveurs et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Actuellement, La CNMA s’initie à l’identification et la traçabilité du cheptel par le procédé électronique par satellite. Un domaine pointu qui exige des moyens humains et matériels avancés. Ces moyens existent à la CNMA, tous les animaux sont concernés y compris les troupeaux de dromadaires éparpillés à travers le Grand Sud, selon les spécificités de la région. Une garantie que les éleveurs pourront présenter auprès des banques en gage de leur solvabilité pour bénéficier de facilités. Entra autres, les prix qui sont pratiqués par la compagnie d’assurance agricole, «sont abordables» pour les éleveurs et agriculteurs, nous a-t-on indiqué, soulignant que «la prime d’assurance est calculée par tête de bétail», selon l’espèce et le travail des experts et d’autres paramètres qui permettent d’arrêter la tarification. En tout état de cause, le prix que pratique la CNMA «est adapté» que ce soit pour un cheptel important ou pour tout autre éleveur qui dispose de quelques éléments de bétail. Par ailleurs, la CNMA initie des campagnes de sensibilisation et tout un travail de proximité pour convaincre et accompagner les éleveurs et agriculteurs à préserver leur patrimoine en souscrivant à une police d’assurance destinée à les protéger contre les aléas de toutes natures. Avis aux éleveurs et autres agriculteurs

Kafia Ait Allouache