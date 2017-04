ENERGIE : Convertir les richesses en hydrocarbures

Le ministre de l’Energie, Noureddine Bouterfa, a estimé, jeudi à Médéa, nécessaire de «commencer à convertir nos richesses en hydrocarbure» et de «développer davantage l’industrie pétrochimique» en Algérie, de manière à réduire l’impact des fluctuations des marchés internationaux. L’industrie pétrochimique «va constituer un des axes majeurs de la politique de valorisation des hydrocarbures prôné par le gouvernement», a souligné le ministre qui s’exprimait en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, affirmant que cette option «va contribuer à amortir les effets induits par la chute du prix du baril de pétrole.» L’instabilité qui marque, depuis plusieurs mois, le marché du pétrole, en plus du prix bas du gaz pratiqué sur les marchés internationaux, «sont autant d’indicateurs qui militent en faveur d’une meilleure valorisation des ressources en hydrocarbures du pays», a expliqué le ministre. M. Bouterfa a fait observer qu’«il est préférable et judicieux de convertir cette richesse chez nous, au lieu de continuer à subir les fluctuations du marché pétrolier», assurant que cette conversion sera, à moyen terme, l’un des axes stratégique du secteur de l’énergie. (APS)