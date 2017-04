Règlement de la crise libyenne : Soutenir le processus politique

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel, a affirmé que «le message qu’entend adresser l’Algérie à travers cette tournée est on ne peut plus clair : il n’y pas d’alternative au règlement politique consensuel interlibyen loin de toute ingérence étrangère», se disant confiant quant au devenir du pays.

M. Messahel, qui intervenait, à l’issue de sa rencontre avec le président du parlement libyen, Akila Salah, dans la ville d’Al Bayda (est de la Libye), a précisé que «le message qu’entend adresser l’Algérie à travers cette tournée est on ne peut plus clair : il n’y pas d’alternative au règlement politique consensuel interlibyen loin de toute ingérence étrangère», évoquant «une éventuelle révision de l’accord politique sur la base des propositions formulées par les parties libyennes». «Ma visite en Libye s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’Algérie et fait suite aux orientations de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de poursuivre ces efforts, pour que nos frères libyens parviennent à un règlement politique inclusif qui consacre l’unité de la Libye», a poursuivi M. Messahel. «La position de l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne est connue, étant la première à avoir appelé à un dialogue interlibyen», a souligné le ministre, mettant l’accent sur l’importance de ce dernier point pour mettre fin à la crise dans ce pays.

«L’Algérie et la Libye, pays voisins et frères, sont unies par des relations historiques et séculaires», a-t-il poursuivi, ajoutant que «l’Algérie continuera à soutenir la Libye, par la communauté de leur destin».