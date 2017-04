Suite à l’affaissement de la roulette d’un avion : Fermeture de l’aéroport de Hassi Messaoud

L'aéroport de Hassi Messaoud a été fermé hier suite à un affaissement de la roulette avant d'un avion de la compagnie Air Tec, de type LET 420, affrété par Tassili Travail Aérien (filiale de Tassili Airlines), apprend-on auprès de Tassili Airlines et d'Air Algérie.

Cet incident a eu lieu hier matin, lors de la phase de décollage, qui s'est produit au niveau de l'aéroport de Hassi Messaoud.

L'avion, affrété auprès de la compagnie sud-africaine Air Tec, assurait la liaison de Hassi Messaoud vers Bir Sebaâ, pour le compte du transport du personnel pétrolier, précise Tassili Airlines (TAL). L'appareil transportait à bord 10 passagers et 2 membres d'équipage, indique TAL, qui précise qu'aucun dégât humain n'est à signaler.

Une équipe d'investigation a été dépêchée sur les lieux, pour déterminer les circonstances et les causes exactes de cet incident.

Suite à cet incident, un vol Alger-Hassi Messaoud de la compagnie d'Air Algérie a dû revenir sur Alger pour cause de fermeture de l'aéroport de Hassi Messaoud, a indiqué Air Algérie. En outre, un vol Hassi Messaoud-Constantine de cette même compagnie nationale a été bloqué. (APS)