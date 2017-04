Poursuite de la grève de la faim des prisonniers Palestiniens : Vers une nouvelle Intifadha

Les Palestiniens ont dénoncé hier le refus d'Israël de négocier avec les 1.500 détenus palestiniens en grève de la faim, prévenant au troisième jour de ce mouvement que la mort de l'un d'eux pourrait mener à une «nouvelle intifada». Depuis lundi, selon Issa Qaraqee, chargé de la question des prisonniers au sein de l'Autorité palestinienne, «environ 1.500 Palestiniens incarcérés» se sont lancés dans un bras de fer avec les autorités israéliennes en refusant de se nourrir. Interrogée par l'AFP, l'administration pénitentiaire israélienne a refusé de commenter ce chiffre.

«Après des mois de négociations vaines» avec l'administration pénitentiaire israélienne pour obtenir entre autres des droits de visite élargis, l'accès au téléphone ou des visites médicales régulières, a-t-il dit, ils ont lancé la plus grande grève de la faim collective depuis des années. «Si leurs demandes ne sont pas satisfaites, plus de prisonniers rejoindront la grève», a-t-il indiqué. «Nous avons demandé à la communauté internationale et à l'ONU d'intervenir immédiatement» car «si la grève dure, nous pourrions avoir des martyrs et cela signifierait l'explosion pour les Palestiniens. Cela mènerait à une nouvelle Intifadha». Plusieurs ministres israéliens ont déjà prévenu qu’il ne fallait «pas négocier», certains plaidant même pour «la peine de mort».

L'ultra-nationaliste ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a plaidé pour «l'approche de Margaret Thatcher», Premier Ministre britannique qui en 1981 avait refusé d'accéder aux exigences de détenus irlandais de l'IRA grévistes de la faim. Dix d'entre eux étaient morts. La ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, a déjà dit qu'elle n'hésiterait pas à utiliser la loi pour briser ce mouvement lancé par Marwan Barghouthi, leader palestinien et enfant terrible de l’Intifadha II condamné à la perpétuité.

850.000 Palestiniens ont été incarcérés depuis l'occupation des Territoires palestiniens en 1967.

R. I.