Regard : Sauvons notre environnement

La déforestation se précise chez nous. On la voit même un peu partout, autour de nous. C’est un fait, nos espaces forestiers ont perdu leur lustre et leur fraîcheur d’antan. Doucement, la couronne verte de nos régions, avantagées, géographiquement parlant, par la nature, est menacée d’extinction, à l’heure de la désertification qui avance d’une part et la bêtise de l’homme, de d’autre. En effet, nos massifs forestiers subissent, tous les jours, des dégâts, fragilisant davantage un patrimoine, au départ vulnérable, sachant que certaines espèces endémiques se font rares, en raison de la forte pression qu’elles subissent du fait du défrichement, du surpâturage, des incendies et de la chenille processionnaire, cet autre mal, à prendre très au sérieux. Les magnifiques forêts que nous avions ont bel et bien subi les conséquences terribles de l’avancée du béton, l’industrialisation, le trafic de bois et les feux de forêts qui détruisent annuellement des milliers d’hectares. Il faut dire aussi qu’on ne reboise pas assez, pour préserver ou même maintenir notre capital forestier en bon état. Certes, des dispositifs sont mis en place par les services des forêts, chaque été, pour sauver ces espaces, et des moyens matériels et humains sont mobilisés pour lutter contre les incendies, ce fléau ravageur qui refait surface avec les hausses des températures, néanmoins, ces mêmes mesures ont toujours du mal à éviter à nos forêts le triste sort de la dégénérescence de certaines espèces, notamment. A quelques encablures de l’été, nous ne pouvons que plaider pour la sensibilisation du citoyen; cette arme destructive qui porte un lourd préjudice, à nos forêts, lesquelles d’emblée ne représentent pas plus de onze pour cent de la surface globale du pays. Aujourd’hui, aller vers une valorisation de ces territoires vitaux, prévenir les nouvelles nuisances, restaurer les milieux dégradés, sont à même de redonner un souffle nouveau à nos forêts qui ont beaucoup plus qu’une simple vocation sociale ou récréative. Sauver les « poumons » de la ville est, désormais, plus que nécessaire.

Samia D.