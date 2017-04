Tizi Ouzou : Un potentiel irremplaçable

La wilaya de Tizi-Ouzou célèbre, depuis hier, le mois du patrimoine, placé cette année sous la thématique «Le patrimoine culturel, vecteur du développement du territoire». Le coup d’envoi des festivités de célébration de ce mois a été donné par la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, en présence des autorités locales et lesparticipants à ces festivités qui ont coïncidé avec la célébration du 37e anniversaire de Tafsut Imazighen. «Le patrimoine culturel est l’héritage du passé dont nous avons la charge de protéger, aujourd’hui, et que nous devons transmettre aux générations futures, dans les meilleurs conditions possibles et il baigne intimement dans son territoire naturel est un potentiel irremplaçable et constitue des témoins indélébiles de l’humanité et des âges», a affirmé la directrice locale de la culture dans son allocution du coup d’envoi de célébration de ce mois dédié au patrimoine et organisé sous le haut patronage du ministre de la Culture. Le concept de patrimoine, a-t-elle enchaîné, ne se limite pas au seul patrimoine matériel, mais comprend aussi le patrimoine immatériel et naturel, comme il vise également à mettre en valeur des arts populaires et des traditionslocales. La directrice de la culture a aussi indiqué que le patrimoine culturel au niveau local, avec toutes ces richesses culturelles matérielles et immatérielles constitue une prévalue de notre culturenationale. «Des témoins archéologiques et historiques de différentespériodes, des pratiques et des traditions culturelles ont survécu au temps et qui sont encore vivantes à travers tout le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou et du territoire national, d’une manière générale», a-t-elle tenu à préciser, en ajoutant « pour faire la jonctionentre la préservation du patrimoine et le développement du territoire, il est de facto impératif de mettre en valeur le patrimoine de manière scientifique et étudiée, tout en assurant sa promotion et sa rentabilité sur le plan économique ». Durant tout ce mois du patrimoine plusieurs manifestions culturelles auront lieu à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment des expositions, des conférences… La première journée de célébration de ce mois de patrimoine qui se poursuivra jusqu’au 18 mai prochain a été consacrée aux stèles et inscriptions libyques, c’est démontrer la profondeur de l’élément amazigh dans notre histoire lointaine et de notre identité millénaire. Parallèlement aux conférences scientifiques relatives au patrimoine, la maison de la culture abrite une riche exposition sur le patrimoine culturel à laquelle participent les musées du Bardo, des arts traditionnels et populaires d’Alger et de Cirta (Constantine) ainsi qu’une exposition sur la forge avec l’association Sebaa Zbari de Bouzeguene, des tableaux de peintures ainsi que des livres et des ventes-dédicaces.

Bel. Adrar