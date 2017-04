Ghardaïa : Décès du linguiste Abderrahmane Houache

Figure emblématique de la culture amazighe dans le M’zab (Ghardaïa), l’érudit et chercheur dans le patrimoine linguistique du M’zab, Abderrahmane Houache, est décédé à Ghardaia à l’âge de 89 ans, a-t-on appris mardi auprès de sa famille. Né au ksar de Ghardaïa, Abderrahmane Houache est considéré comme une icône de la culture locale amazigh, après avoir occupé durant plus de quinze années la direction du prestigieux Institut El Hayat de Guerrara, avant de se consacrer entièrement à la recherche dans la culture amazighe en 1977. Auteur de nombreux ouvrages en linguistique du parler du M’zab, il a réalisé un dictionnaire du parler amazighe du M’zab et un livre sur les proverbes amazighs de la région. Il a également animé une émission ‘‘Iles enagh’’ (notre langue) sur les ondes de la radio locale de Ghardaïa. Abderrahmane Houache a été enterré lundi en fin d’après midi à Ghardaïa.