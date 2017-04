Premier anniversaire de la librairie Chaïb-Dzaïr : L’ANEP à la page

L’ANEP a célébré, hier, le premier anniversaire de la réouverture de la librairie Chaïb-Dzaïr, située au cœur de la capitale, à la rue Pasteur plus exactement. L’Agence nationale d’édition et de publicité a souhaité, par cette initiative, donner toute son importance au savoir et à la lecture, conviant, à cette occasion, les amis du livre pour marquer l’événement. «L’ANEP, c’est d’abord l’histoire et la mémoire. Nous sommes fiers de cet espace qui a su, tout au long de ces douze mois, réunir la crème des écrivains et autres férus de la lecture», a assuré le DG de l’ANEP, Djamel Kaouane. En mettant la culture dans la rue, pour paraphraser un responsable de l’ANEP, la librairie Chaïb-Dzaïr a connu une véritable oxygénation et un réel renouvellement, à travers les animations et les hommages qui y ont été organisés au profit d’illustres femmes et hommes de culture, d’art et de science. Mettant à profit cette opportunité, l’ANEP a honoré quelques plumes de la presse nationale ayant contribué par leurs écrits à la promotion de cette librairie, dont notre la journaliste d’El Moudjahid, Sihem Oubraham.

S. A. M.