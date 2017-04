Pétrole : en baisse en Asie

Les cours pétroliers étaient encore orientés à la baisse, hier en Asie, mais les volumes d'échanges étaient très limités après deux jours de repli des cours. Vers 04h30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, cédait 9 cents à 52,32 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, perdait 13 cents à 54,76 dollars. L'or noir est sur une tendance baissière en raison de craintes d'une surproduction américaine qui nuise aux efforts de l'Opep et d'autres pays pour diminuer l'offre et faire remonter les prix. Ces inquiétudes ont été renforcées par les estimations pour la semaine passée des réserves américaines faites par la fédération privée American Petroleum Institute (API). «Les regards sont désormais tournés vers les chiffres officiels des réserves américaines ce soir», a déclaré Jeffrey.