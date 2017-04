Entreprise : La solution 3D, une nécessité

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a organisé, hier, en collaboration avec l'entreprise INNOV 3D, spécialisée dans la commercialisation du matériel professionnel utilisant les technologies 3D, une journée technique sur «L'industrie algérienne à l'ère de la solution 3D». Cette importante rencontre, qui s’est déroulée à Alger en présence de nombreuses entreprises, a constitué une opportunité de soulever plusieurs questions liées, notamment à ces nouvelles technologies et à leur valeur ajoutée dans l’industrie algérienne. Intervenant à cette occasion, Mme Abdelghafar Sarah, manager technico-commercial à INNO3D, a tenu à souligner qu’au vue de la croissance constante qu’a connue, ces dernières années, l’économie nationale, l’adoption de la technologie 3D est devenue une nécessité indispensable, car celle-ci représente un enjeu industriel et social majeur pour notre pays, offrant la perspective future d’une solution de production innovante à même de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le pays. «La solution 3D en général, et l’impression 3D en particulier, a-t-elle dit, réunissent des éléments essentiels qui favoriseraient la naissance d’un marché de sous-traitance stable et soutenu dans un environnement sain pouvant gérer, à moyen et long termes, une croissance productive non négligeable, et aideraient à installer des habitudes plus évoluées, à travers la création de nouveaux types d’emploi.» La manager n’a pas manqué de souligner que les pouvoirs publics sont en train de déployer des efforts considérables visant le développement d’une politique économique soutenue et durable, ouverture économique et volonté d’amélioration ambitionnant l’indépendance et l’autonomie d’exploitation et de production. S’agissant des objectifs de cette rencontre, les organisateurs ont souligné que celle-ci s'inscrit dans le cadre des missions de vulgarisation, de promotion et du développement des différents secteurs de l'économie nationale, et notamment des activités naissantes à grande valeur ajoutée. Elle a permis également de susciter la prise de conscience des enjeux industriels, économiques et sociétaux majeurs que représente la solution 3D. Aussi, la journée a constitué une importance stratégique pour les participant de prendre connaissance des nouvelles technologies de l'impression 3D et du numérique, ainsi que de présenter les toutes nouvelles technologies de la conception des produits aux industriels algériens, et leur intégration dans le processus de fabrication.

M. A. Z.