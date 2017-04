Des fauteuils électriques offerts à des handicapés : La solidarité vertu nationale

La solidarité qui constitue une vertu chez le peuple algérien a encore une fois été au rendez-vous. Sensible à la cause des handicapés et leur épanouissement dans la société, Magpharm Laboratoires a organisé un événement, au profit de l’association Takwa pour les handicapés de Meftah, samedi passé, au niveau de la direction générale de Magpharm à Dar El Beida. En effet, les responsables de cette société dont la bonne réputation est connue de tous, ont eu une initiative louable, avec la collaboration de deux associations Adam et Takwa afin d’apporter leur aide à des handicapés. Ainsi, une cérémonie simple, conviviale et chaleureuse a été organisée en la circonstance et à laquelle ont pris part des cadres de Magpharm, ainsi que du président de l’association Adam et celui de l’association Takwa, en présence des handicapés auxquels l’aide était destinée. C’est Mme Amel Brahimi (Business Unit manager de Magpharm) qui, dans une allocution chargée d’émotions, dira : « Améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite et celui de leurs proches est une suite naturelle de nos principes et une confirmation de nos engagements. Magpharm Laboratoires est sensible à la cause des personnes à mobilité réduite et souhaite, à travers son engagement, contribuer à leur épanouissement en société en leur permettant de jouir d’un maximum d’autonomie. Après le don de 70 fauteuils roulants adaptés à 14 équipes de Handibasket en octobre 2016, Magpharm renouvèle son engagement en collaboration avec l’Association Adam en offrant à 10 personnes à mobilité réduite issues de familles démunies, membres de l’Association Takwa de Meftah, des fauteuils roulants électriques de haute qualité. Ces fauteuils, répondant à leurs besoins et adaptés à leur environnement, leur permettront de se déplacer plus facilement, de s’insérer davantage dans la société et de moins sentir le poids du handicap, que ce soit pour eux ou pour leurs familles. Cette frange de la société nous apprend le courage et la ténacité en toute circonstance ». Elle poursuit son intervention fort appréciée par les présent en affirmant : « À travers ce don, Magpharm soutient cette association qui apporte réconfort, espoir, confiance et sourire aux personnes à mobilité réduite et rend hommage à celles et ceux qui consacrent leur temps et leur énergie pour leur venir en aide. Cela fait partie de ses traditions. On est tous vraiment heureux de pouvoir les aider ». Pour leur part, Noureddine Bendib, président de l’association Adam, ainsi que Mustapha Saida, président de Takwa pour handicapés ont tenu à remercier très chaleureusement les responsables de Magpharm, entreprise citoyenne, pour leur élan de solidarité et leur précieuse aide devenu une tradition envers les handicapés et les personnes démunies. Ils ont fait part de la disponibilité à chaque fois qu’ils leur font appel et de la nécessité d’être à l’écoute des handicapés qui ont besoin de nous tous. Louable initiative qui a apporté du baume aux cœurs des handicapés qui ont bénéficié de fauteuils électriques, ainsi que de leurs parents qui les accompagnaient en la circonstance.

Mohamed-Amine Azzouz