Centre arabe d’échange d’informations : Trait d’union entre les télévisions

La cérémonie de célébration du 30e anniversaire de la création du Centre arabe d’échanges d’informations et de programmes (AEIP) s’est déroulée, mardi soir, à l’hôtel Sheraton du Club-des-Pins.

A cet occasion, d’anciens directeurs et cadres retraités qui ont contribué à l’évolution et au développement de cette instance, ont été honorés en reconnaissance à leur apport et contribution dans la promotion de l'action arabe commune. Cette cérémonie de distinction a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, Abdelkader Oulmi, représentant du ministre de la Communication, Hamid Grine, des responsables de journaux et des médias, le secrétaire général de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuelle (ARAV), Abdelmalek Houyou, des anciens directeurs du CAEIP, Oualid Yehi, Cherif Baka, Lyes Belaribi, Houria Khathir ainsi que des cadres retraités. En ce qui concerne les personnalités distingués lors de cette cérémonie, l’on retiendra les noms de Walid Elyahia directeur du centre de 1987 à 1989, Cherif Baka (1990-2000), Ilyes belaribi (2000-2008) et Houria Khatir (2009-2016). D’anciens cadres de cette instance ont également été honorés à l’occasion. Il s’agit du responsable du département technique du centre M. Kaddour Benkada Bachir, du défunt technicien Ahmed Chaâbane, et de Boualem Farés, responsable des moyens généraux (parti en retraite en 2016).

Il est utile de souligner que la célébration pour la première fois, du 30e anniversaire de ce centre, témoigne de son rôle important en termes de diffusion et d’échange des informations quotidiennes entre les télévisions et radios arabes, le directeur actuel du centre, Mohsen Karim Slimani, a affirmé dans cette optique, que cette cérémonie de distinction se veut un «geste de reconnaissance envers ceux qui ont servi l'établissement avec dévouement et sincérité». Des cadres et fonctionnaires qui ont été remerciés pour «leur apport dans le domaine de l'audiovisuel au service des différentes institutions arabes spécialisées dans l'information, le sport, les programmes radio et la télévision dans le monde arabe, à l’instar de l’Eurovision et l’Asie-vision» a souligné le responsable en relevant que cette initiative deviendra une tradition pour les années à venir.

Pour sa part, le directeur du CAEIP, a saisi cette occasion pour saluer la «fidélité des cadres du centre aux principes de l'action commune conformément au plan professionnel élaboré par l'Union des radios arabes», mettant l'accent sur l'importance du centre qui figure «parmi les institutions importantes relevant de l'Union des radios et télévisions arabes , eu égard à son rôle dans la supervision des échanges quotidiens des informations entre les institutions relevant de ce secteur et les institutions professionnelles territoriales à l'instar de l'Eurovision et l'Asiavision». Créé officiellement le 18 avril 1987, le CAEIP est une instance relevant de l'Union des radios arabes chargée de superviser l'échange des informations et programmes entre les radios et télévisions arabes et les organisations professionnelles internationales.

Kafia Ait Allouache