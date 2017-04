Avis d’élécteurs : Les handicapés absents des débats ?

« Cette fois-ci on ne peut plus attendre que les candidats à la députation daignent tourner la tête vers les citoyens présentant un handicap. On compte forcer les choses. On compte les interpeller, les bousculer, les héler pour qu’ils n’oublient pas d’intégrer ces électeurs potentiels dans leur programme et dans leurs discours. Nous voulons et nous avons l’ambition de faire du handicap un objet électoral et un sujet de société », a notamment souligné Mme Mammeri, présidente de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH). Et d’ajouter « Toutefois et à quelques jours du scrutin, rares sont les candidats qui se sont exprimés publiquement sur cette question. Nous avons la chance lors de ces élections législatives de soutenir deux candidats en situation de handicap qui briguent, au même titre que les autres, un siège à l’Assemblée nationale, la fédération algérienne des personnes handicapées prévoit de signer le 24 avril prochain avec ces deux candidats un accord à travers lequel, ils s’engagent à porter a l’intérieur même de l’hémicycle les préoccupations des personnes aux besoins spécifiques. Nous nous engageons pour notre part à présenter ensemble des projets de lois et des textes en faveur de ces personnes. Ils seront notre vecteur a l’Assemblée nationale et feront des plaidoyers afin de sensibiliser et d’influencer sur les programmes gouvernemental avec des propositions efficaces et agissantes », relève-t-elle. Pour ce qui est des attentes de cette frange de la société de la prochaine Assemblée nationale, la représentante répond sans hésitation aucune « que les nouveaux élus mettent en place une politique qui ne laissera personne en rade, on attend qu’ils revoient le système de la pension pour personnes handicapées, qu’on la revalorise qu’on l’unifie. On demande notamment une réévaluation de l’allocation adulte handicapé aujourd’hui plafonnée à 4.000 dinars », rétorque-t-elle. S’adressant aux décideurs et aux organisateurs de ces élections, Mme Mammeri demande à ce que les locaux où sont implantés les bureaux de vote, les urnes soient dotés d’un isoloir accessible aux personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. Nous demandons à ce que le président du bureau de vote prenne toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées », insiste-t-elle. Et de rappeler « le vote est un acte personnel et l'électeur doit voter seul. Si, dans cette campagne 2017, la relative absence des débats sur le handicap, le manque d'accessibilité des meetings ou les carences d'accès à l'information pour certains électeurs en situation de handicap soulèvent de nombreuses questions, il en est une particulièrement qui se pose avec acuité c'est l'accès des personnes handicapées à la candidature politique. Les Algériens sont-ils prêts à élire un candidat compétent mais handicapé à une élection législative ? », s’interroge-t-elle.

Farida Larbi