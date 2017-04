Le président de la HIISE : Des moyens à la hauteur des exigences

A Sétif où il est arrivé lundi, Abdelwahab Derbal, président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, s’est enquis de visu des conditions qui prévalent à la veille de l’échéance électorale du 4 mai et des moyens mis en œuvre au titre de la campagne électorale. Abdelwahab Derbal qui à été accueilli au siège de la wilaya par le wali visitera la salle des opérations électorales où il a pris connaissance des indicateurs relatifs à ces élections avec 964.836 électeurs inscrits après la dernière révision, 610 centres et 2.157 bureaux de vote. Comme il assistera à une simulation des moyens mis en place pour un contact rapide avec chacune des 20 daïras et de tous les moyens de télécommunications mis en œuvre dans ce contexte et s’informera des taux d’utilisation des espaces consacrés aux meetings. Un taux de 20% pour l’heure qui s’explique par le fait que les partis en lice se consacrent à un travail de proximité. Le président de la HIISE se rendra ensuite sur des espaces extérieurs de la ville pour s’enquérir de l’utilisation des panneaux d’affichage par les 18 formations en lice, avant de procéder à des actions analogues à la maison de la culture Houari-Boumediène et à la salle omnisports des 1.006 logements, deux espaces sur les 145 lieux réservés aux meeting à travers la wilaya. La visite de la permanence de Sétif chargée de la surveillance des élections permettra à Abdelwahab Derbal de s’entretenir avec les différentes composantes de cette structure. « J’espère que Sétif forte de tous ces moyens sera un exemple d’organisation ». Poursuivant à propos du taux d’occupation des espaces mis en place pour la tenue des meetings qui est de 40% au niveau national, Abdelwahab Derbal qualifiera cette dernière « d’acceptable pour le moment et sans dépassements qui puisse affecter son déroulement », soulignant par ailleurs que les partis, l’administration et les médias doivent se mobiliser pour que le citoyen vote et choisisse librement le candidat de son choix.

F. Zoghbi