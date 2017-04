Bordj Bou-Arréridj : affichage sauvage et concurrence déloyale

Le coordinateur de la permanence de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj de la HIISE, M. Noui Hassène, a annoncé que la campagne électorale s’est déroulée dans de bonnes conditions sauf quelques cas d’affichage sauvage et de non-parution des visages des candidates. Aucun incident n’a été signalé au cours des meetings, dans les permanences ou dans la rue, a-t-il noté. Le coordinateur de la permanence qui a précisé que la HIISE n’est pas habilitée à interdire la participation aux élections des responsables de ces manquements a affirmé que l’institution leur a donné un délai de 48 heures pour se conformer à la loi. Le responsable qui a indiqué que 4 listes appartenant à des partis sont concernées par cette situation de tromperie puisque les images affichées ne sont pas celles des candidates ont été invitées à retirer les placards publicitaires. Leurs responsables ont accepté de le faire, a noté M. Noui qui a ajouté que deux ont déjà commencé l’opération. Ce que nous avons vérifié, a-t-il dit.

Pour l’affichage sauvage a poursuivi le coordinateur de la permanence 13 cas ont été relevés par cette dernière. Nous avons saisi les responsables des listes qui ont procédé, selon lui, à leur retrait. Notons que ce phénomène qui n’est pas nouveau fait partie de la concurrence déloyale. Les représentants de certaines listes qui participent aux élections législatives croient bons d’utiliser certains supports comme les poteaux électriques, les murs et même les plaques de signalisation pour attirer l’attention des électeurs. Ce qui fausse l’égalité des chances entre les candidats que l’administration veille à respecter en offrant les mêmes espaces de communication aux listes participantes. Le même phénomène ne manque pas de défigurer les espaces cités et avec eux l’image des villes et villages de la wilaya.

Les agents de nettoiement des APC trouvent toutes les peines du monde à enlever les traces des différentes campagnes électorales qui se sont déroulées dans la wilaya.

F. D.