Béjaia : Le candidat du FLN Djouder Saïd retrouvé assassiné

Le chef de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, Benaceur Abdellah, a organisé hier une conférence de presse consacrée à la disparition énigmatique du candidat du FLN aux élections législatives, classé neuvième, Djouder Saïd, âgé de 66 ans, qui a disparu depuis le 30 mars dernier. Les services de la police judiciaire de la sûreté de Béjaïa ont enclenché une enquête le lendemain, soit le 31 mars, après que l’un de ses enfants a signalé sa disparition à la police. Les recherches ont été étendues à tout le territoire de la wilaya jusqu’à Ziama Mansouriah, relevant de la wilaya de Jijel, avec la diffusion d’un avis de recherche de la victime et de son véhicule. Le 16 avril, la sûreté de la wilaya de Tipasa a signalé la présence de la voiture à la cité EPLF de Bou Ismaïl. Utilisant les moyens de recherche de haute technologie, des suspects ont été arrêtés, dont 4 individus, dans la daïra de Koléa, et le cinquième à El-Harrach, dans la wilaya d’Alger, âgés entre 29 et 30 ans. Suite à l’autorisation du parquet de Béjaïa, les éléments de la police judiciaire se sont déplacés à Alger et à Tipasa, pour transférer les 5 suspects, dont l’auteur principal natif de Béjaïa et travaillant à Alger. Le téléphone de la victime a été retrouvé chez l’un des suspects auteurs de ce crime abominable. Confrontés, le 19 avril, à une audition des services de la PJ, les auteurs ont indiqué l’endroit où a été assassinée la victime, dans la forêt de Cap Carbon, sur les hauteurs de Béjaïa, où le corps a été retrouvé en voie de décomposition. M. Benaceur souligna que l’enquête se poursuit, et les auteurs de ce crime seront présentés devant la justice. Les causes de cet assassinat n’ont pas encore été révélées.

M. L.