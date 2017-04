FLN : De la lutte de libération à l’édification

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, a animé, hier au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba, un meeting populaire, au titre de la campagne électorale. Devant une salle pleine à craquer, il a d’abord présenté la liste des candidats de son parti, que conduit Boudjemaâ Talaï, qu’il a qualifié de liste comprenant des candidats compétents, issus de différents horizons. «Nous n’avons pas de super militants au FLN», a-t-il insisté, avant d’avertir que «celui qui touchera à un militant du FLN, me trouvera sur son chemin». Le secrétaire général du FLN a longuement évoqué par la suite les acquis socio-économiques réalisés sous la conduite éclairée du Président Abdelaziz Bouteflika, mettant l’accent sur les bienfaits de la réconciliation nationale et la stabilité. «Le FLN entre dans cette bataille électorale, pour remporter la victoire, comme il l’avait fait durant la guerre de Libération nationale et lors des négociations d’Evian», a-t-il encore souligné, revenant à plusieurs reprises sur les programmes du Président de la République et leur impact sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a appelé à un vote massif en faveur de la liste de candidats de son parti, de façon à remporter une victoire éclatante qui reflétera l’épopée glorieuse du FLN.

B. Guetmi