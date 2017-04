Equilibre régional : Un développement homogène de toutes les wilayas

Le Premier ministre a appelé à un développement équilibré et homogène de toutes les wilayas, soulignant l’importance d’opérer un changement « en profondeur » de certaines mentalités pour réussir les efforts visant à diversifier l’économie nationale.

Dans son allocution lors de sa rencontre avec les autorités locales et les représentants de la société civile au terme de sa visite, M. Sellal a précisé que « le développement global de notre pays passe par un développement équilibré et homogène de toutes les wilayas », ajoutant que « la diversification de l’économie algérienne et son orientation vers les secteurs productifs et tertiaire est inéluctable ».

Le Premier ministre a indiqué dans ce sens que « les autorités publiques sont pleinement conscientes que la diversification de l’économie algérienne et son orientation vers les secteurs productifs et tertiaire sont inéluctables et veillent à réunir les conditions nécessaires pour ce faire, en ne faisant aucune distinction entre les secteurs public et privé, en améliorant le climat d’affaires et en opérant un changement des mentalités.» M. Sellal a estimé que « la priorité étant le succès de l’entreprise algérienne et la consolidation de sa compétitivité qualitative et quantitative pour lui permettre de couvrir les besoins au niveau local et d’accéder aux marchés internationaux ».

Pour ce qui est de l’amélioration du climat d’affaires et la simplification des mesures, M. Sellal considère que la « complexité nuit aux investisseurs, mais aussi à l’Etat et à ses intérêts », plaidant pour « des règles simples, accessibles et applicables à tous ».

S’agissant de la troisième condition et la « plus importante », le Premier ministre a évoqué le nécessaire changement « en profondeur » de certaines mentalités et réactions négatives et des fuites en avant, allant du « simple préposé au guichet, au ministre ». « Nous nous devons de lutter contre la pensée défaitiste qui tire la société vers le désespoir et incite à la démission collective. Nous avons enclenché l’édification de l’Algérie du XXIe siècle, l’Algérie de l’après-pétrole, une Algérie productive et compétitive, une Algérie développée et prospère », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est d’Oran, M. Sellal a indiqué que cette wilaya « est l’exemple type du concept de bilan positif, des promesses tenues et du respect des engagements ». Il a rappelé que « la ville d’Oran s’est érigée, en un temps record, en un pôle régional disposant d’une infrastructure moderne favorisant une dynamique d’innovation et de développement dans plusieurs domaines et créneaux. A l’instar des autres grandes villes, Oran amorce l’éveil d’une économie nationale émergente », a-t-il poursuivi. Il a rappelé à ce propos les programmes de développement successifs que « le gouvernement envisage de poursuivre, ce qui a permis d’améliorer considérablement la situation socio-économique.

Ces dernières années ont vu le lancement de méga-projets économiques et industriels dans les domaines de la mécanique, de la pétrochimie, de la sidérurgie, et de l’agroalimentaire », a-t-il précisé.

(APS)