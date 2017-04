Championnat national inter-police (Jeux d’échecs) : La Sûreté de Constantine sacrée par équipes

Les échephiles de la Sûreté de Wilaya de Constantine (messieurs et dames) ont été sacrés champions d'Algérie par équipes des jeux d'échecs, à l'issue du Championnat national inter-police de la discipline au titre de la saison 2016-2017, disputé les 17 et 18 avril à Ain-Achir (Annaba), a indiqué la cellule d'information et de communication de la Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN). Au classement final, la formation constantinoise a devancé respectivement son homologue de Blida et d'Oran. En individuel (messieurs), le titre est revenu au sous-lieutenant Mustapha Gourari (Sûreté de Relizane). Les brigadiers de police Mohamed Réda Sayoud (Skikda) et Aissa Zaidi (Batna) complètent le podium. Chez les dames, l'agent Chabhi Hayat (Tamenrasset) a décroché le titre national en individuel devant respectivement le lieutenant Nacira Mikhouti (Djelfa) et l'agent Amel Lebada (Jijel). Cette compétition a vu la participation de 90 joueurs dont 30 femmes représentant les six régions du pays, selon la DGSN. A cette occasion, le wali d'Annaba, Mohamed Nacer Arif, retraité de la police et détenteur de la Coupe du Général-major au tir du pistolet automatique et 3e au Marathon de la DGSN, a été honoré, tout comme Mohamed Meddoud, formateur des stadiers et entraîneur des éléments d'auto-défense de la wilaya d'Annaba, ainsi que Allaoua Ali Sebti, ancien champion de cyclisme «en reconnaissance de leurs efforts pour la promotion du sport au sein de la Sûreté Nationale», a conclu le

communiqué de la DGSN.