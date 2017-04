Athlétisme : Cinq marcheurs algériens à Tunis

Cinq marcheurs algériens prendront part au challenge épreuves combinées et marche de la Confédération africaine d’athlétisme prévu le 23 avril à Tunis, a indiqué mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAA). «Les marcheurs algériens (messieurs et dames) sont tous engagés sur le 20 km marche», précise la FAA. Chez les dames, l'Algérie sera représentée par Bariza Ghezlani et Tinehinane Boumaaza, alors que Mohamed Ameur, Hicham Medjber et Sabri Aymen sont engagés chez les messieurs. La délégation conduite par les entraineurs Salim Arif Djebara et Boubekeur Moussaoui, est actuellement en stage de préparation au Centre national de Tikjda (Bouira) et ralliera la capitale

tunisienne le 22 avril, ajoute la source.