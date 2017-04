AfroBasket-2017 (messieurs) : La Guinée et le Rwanda obtiennent les Wild Cards

Le Comité Exécutif de la branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA-Afrique) a attribué, mardi, les deux Wild Cards (invitations) pour la phase finale de l'AfroBasket 2017 à la Guinée et au Rwanda, complétant ainsi la liste des 16 pays participant au rendez-vous continental prévu du 19 au 30 août à Brazzaville au Congo. Les «Cinq» de la Guinée et du Rwanda rejoignent ainsi le Congo (pays organisateur), le Nigeria (tenant du titre), l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, l’Egypte, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, la Tunisie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud. La cérémonie officielle du tirage au sort de l'AfroBasket 2017 aura lieu au courant du mois d’avril, indiqué la FIBA-Afrique.